











26 марта футбольный клуб «Монако» получил ключи от Центра достижений в Ла Тюрби спустя двух лет и восьми месяцев работ.

«Монако» наконец-то дома. Хотя окончательная сдача нового Центра достижений запланирована на лето 2022 года, первый шаг в процессе переезда уже сделан: Княжеский клуб получил ключи от главного здания. Введение в эксплуатацию большей части здания, а также переезд основной команды и тренерского штаба намечен на лето текущего года.

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Комплекс занимает площадь в 5 гектаров, включает в себя 7500 квадратных метров застройки, отведенной под спортивные объекты, и новое здание площадью в 12 000 квадратных метров. Здесь также расположены три футбольных поля стандарта UEFA/FFF, которые смогут принимать матчи Национальной и Молодежной лиги. Несколько новых пространств направлены на усовершенствование тренировок.

Передовой центр для развития клуба

В Центре достижений, расположившемся на семи этажах, есть дата центр, медицинский центр, специализированное оборудование для восстановления и набора формы, комната для переговоров и лекторий. Настоящий высококлассный дом для футболистов и менеджмента!

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«Футбол не перестает развиваться, меняются правила, конкуренция тоже растет. Поэтому нужно обновлять инфраструктуру, чтобы у клуба была возможность продолжать развитие и ставить перед собой высокие цели. В этом и заключается смысл серьезных средств, которые были выделены президентом на строительство центра достижений», — сказал вице-президент и генеральный директор ФК «Монако» Олег Петров, слова которого приводит пресс-служба Клуба.

Вы знали?

С сезона 1981-1982 годов коммуна Ла Тюрби является домом ФК «Монако» на лоне природы и с захватывающим видом на Средиземное море. Каменоломни Ла Тюрби помогли построить район Фонвьей, где расположен стадион Луи II.