











После ослепительной победы «Монако» над «Пари Сен-Жермен» (0:2) на поле «Парк де Пренс» иностранная пресса хвалит игру «красно-белых» и отмечает значение тактического плана Нико Ковача. Кроме того, зарубежная пресса анализирует и весь проект футбольного клуба «Монако». Как «Монако», не проигравший ни одной игры в 2021 году, воспринимается за границей?

Единогласно — или почти. Утром в понедельник иностранная пресса по большей части освещала победу «Монако» и гениальный ход Нико Ковача в матче против «Пари Сен-Жермен» (0:2). Журналисты английской The Guardian назвали произошедшее «тактическим уроком», а испанские СМИ советовали «Барселоне» и тренеру Куману «делать заметки и вдохновляться «Монако», чтобы догнать «ПСЖ» в ответном матче Лиги Чемпионов. Надо сказать, что ФК «Монако» дважды одержал победу над «ПСЖ» в этом сезоне (3:2 в первом матче). И это во многом связано с решениями Нико Ковача.

«Выдающийся тактик»

В ноябре во время первого тайма игроки «Монако» проигрывали со счетом 2:0, но полностью переломили ход игры во втором тайме. После вступления в игру Сеска Фабрегаса, «красно-белые» победили со счетом 3:2. Это была незабываемая победа и первое значительное достижение хорватского тренера. Нико Ковач сумел мобилизовать команду и с начала сезона смог передать игрокам свое желание никогда не сдаваться. А еще желание работать и создать полноценный игровой проект – это стало возможным благодаря специальным занятиям по будням, так как в этом году у Княжеского клуба нет матчей в еврокубках.

В воскресенье «Монако» показало гибкую четырех- или пятиместную оборону, усиленную полузащитой и строгими индивидуальными позициями, особенно на Килиана Мбаппе. Футболисты постоянно оказывали давление на игрока с мячом. «Красно-белые» душили парижан, которые не смогли перестроиться и найти дорогу к воротам. Тактика Нико Ковача выстраивалась на протяжении всей недели со стремлением не повторить провал, пережитый на «Олимпик Лион» (4:1) в октябре прошлого года. Этот план отлично сработал и, по мнению испанского новостного сайта AS, может быть использован Рональдом Куманом 10 марта во втором туре, правда «Барселоне» нужно преодолеть разрыв в три гола (поражение 1:4 в первом туре).

Нико Ковач © ФК «Монако»

Молодость и опыт: отличная комбинация!

Победа на «Парк де Пренс» также подтверждает тенденцию, которая сложилась, когда Олег Петров, а после и Пол Митчелл поменяли курс. Команду, состоящую в основном из молодых талантливых игроков, дополняют несколько опытных футболистов. Кевин Фолланд (28 лет) присоединился к клубу в этом сезоне и вместе с Виссамом Беном Йеддером (30 лет) и Сеском Фабрегасом (33 года), они поддерживают команду полную юных талантов, включая Софьана Диопа (20 лет), Бенуа Бадиашиле (19 лет), Орельена Тчуамени (21 год) и Юссуфа Фофана (22 года).

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Эта стратегия развивается: зимой прибыл многообещающий сенегальский нападающий Крепин Диатта (21 год). «Прибытие Крепина иллюстрирует нашу стратегию. Он быстрый, умеет работать с мячом, напористый и прекрасно вписывается в наш стиль игры», — сказал Пол Митчелл. Британец, у которого одна из самых развитых сетей контактов в мире, явно снова заявит о себе во время летнего трансферного окна: с одной стороны он будет контролировать натиск крупных европейских клубов, охотящихся за новыми жемчужинами «Монако», с другой – искать новые дарования мирового футбола, которые приедут играть за Княжеский клуб.

Приход в клуб «стратегического квартета» пробудил в клубе мечту о Лиге чемпионов Гэри Джейкоб, The Times

По мнению обозревателя британской газеты The Times Гэри Джейкоба, «возрождение Монако набирает обороты» благодаря вкладу «четырех англичан, которым поручено воссоздать модель поиска и развития агрессивных (в хорошем смысле этого слова) игроков, которую они успешно применяли в других клубах». Эти англичане – Пол Митчелл, прибывший из «Ред Булл» и считающийся архитектором нового проекта, Джеймс Банс (директор департамента высоких достижений), Аарон Бриггс (тактический анализ) и Лоренс Стюарт (набор игроков).

Олег Петров и Пол Митчелл © ФК «Монако»

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В эксклюзивном интервью немецкому каналу Sport1 перед матчем с «Пари Сен-Жермен» Нико Ковач поделился мыслями о сходстве клуба с немецкой моделью, в которой он стал экспертом после работы в «Айнтрахт Франкфурт» и «Баварии». «С точки зрения структуры «Монако» похож на то, что я видел во Франкфурте», — признался он. «Владелец клуба Дмитрий Рыболовлев назначил двух ответственных лиц, Пола Митчелла и Олега Петрова, чтобы вернуть «Монако» на заслуженное место. За спортивную область отвечают три человека, я в их числе. Пол Митчелл заботится о трансферах, а Олег Петров — правая рука владельца. Решения принимаются оперативно. Это упрощает многие вещи», — сказал Нико Ковач.

Долгосрочные амбиции

После успеха на «Парк де Пренс» Олег Петров напомнил о цели «Монако» в этом году. «Победа в чемпионате? Это наша цель в долгосрочной перспективе. Как вы знаете, у Дмитрия Рыболовлева серьезные амбиции в отношении «Монако». Но в этом году главная задача — выйти в Лигу Европы», — сказал он изданию Nice Matin. «Команда молодая и растущая. Мы должны быть осторожными, потому что все еще находимся в процессе реконструкции», — добавил он. Нынешнее четвертое место — синоним Лиги Европы. С двенадцатью очками отрыва от занимающего пятое место «Ленса» цель уже почти достигнута.

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Князь Альбер II и Дмитрий Рыболовлев © ФК «Монако»

В интервью Monaco Hebdo Князь Альбер II положительно высказался об «обнадеживающих результатах» ФК «Монако». От отметил «хорошую динамику» и «игровую схему». Суверен заверил, что «вопрос о продаже «Монако» на повестке дня не стоит. Главный акционер клуба господин Дмитрий Рыболовлев продолжает оказывать постоянную финансовую поддержку клубу. Он по-прежнему настроен поддерживать ФК «Монако»». Со своей стороны, Князь Альбер II подтвердил, что задача клуба – «в более или менее краткосрочной перспективе выйти в еврокубки».

Вице-президент и генеральный директор «Монако» в интервью CBS Sports подтвердил эту линию и желание не торопиться, сохраняя при этом амбиции. «Президент клуба амбициозен, у него четкое представление о целях «Монако»: клуб должен вернуться на лидирующие позиции во французском футболе, а также регулярно выступать в европейских соревнованиях. Мы можем рассчитывать на полную поддержку президента и его ежедневное участие [в жизни клуба]», — сказал Олег Петров. Если «Лилль», «Лион» или «Париж» потеряют ценные очки до конца сезона, «Монако» будет не против немного опередить долгосрочные задачи. Даже если в следующем сезоне «Монако» не попадет в Лигу Чемпионов, через два года это, без сомнения, станет целью номер один для клуба.