











В воскресенье вечером футбольный клуб Монако одержал победу над Пари Сен-Жермен (0-2) в 26-ом матче Лиги-1 на стадионе Парк дэ Пранс (Le Parc des Princes). Эта драгоценная победа приближает монегасков на шаг ближе к пьедесталу.

Непобежденные в 2021 году, игроки Нико Ковача одержали престижную победу над ПСЖ, завоевав новый статус претендентов на пьедестал почета.

Тактический ход Нико Ковача

Спустя четыре дня после ослепительной победы над Барселоной (1-4), парижане не смогли найти решения против тактики Нико Ковача, который доверил сыграть в обороне трем футболистам, в чьи непосредственные задачи входило сдерживать линию атаки хозяев с Килианом Мбаппе и Мауро Икарди. Более того, Кевину Фолланду не хватило совсем немного, чтобы поставить окончательную точку в этой встрече и замкнуть передачу Кайо Энрике, простреливавшего вдоль ворот со своей левой ноги на 62-й минуте.

Отрыв на первых минутах

Подопечные Нико Ковача установили высокую планку с первых минут матча благодаря голу Софиана Диопа. Оборона «Монако» выдержала испытания, которые противники устроили в первые 45 минут матча. По возвращении на поле во втором тайме «красно-белые» снова забили гол и удвоили преимущество в первые шесть минут тайма. Блестящая игра «Монако» подтверждается статистикой: «Пари Сен-Жермен» не уступал в счете с разницей в два мяча с 15-го февраля прошлого года.

Ближе к пьедесталу

Девятая по счету победа «Монако» в 2021-м году позволяет клубу продолжить серию без проигрышей. Набранные очки закрепили «Монако» на четвертом месте турнирной таблице, увеличив отрыв от пятого места до 12 очков. Браво, «Монако»!