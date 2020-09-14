











Блестящая игра Сеска Фабрегаса (Cesc Fabregas) позволила ФК «Монако» одержать победу в матче французской «Лиги 1» против ФК «Нант» (2-1), ставшей тысячной в истории клуба.

33-летний испанец впервые в сезоне вышел в стартовом составе и создал массу опасных моментов у ворот соперника, тем самым отлично зарекомендовав себя в глазах тренера Нико Ковача, а также владельца клуба Дмитрия Рыболовлева, наблюдавшего за игрой на стадионе «Луи II». Подумать только, в 2018 году, когда Фабрегас только подписал контракт с ФК «Монако», многие твердили, что он уже не тот, что каталонец приехал завершать карьеру и так далее… До вчерашнего вечера все будто забыли, что Сеск – феноменальный футболист, что он, между прочим, чемпион мира и Европы в составе «Красной фурии». Первый выход в старте (в связи с отсутствием Юссуфа Фофаны) оказался для 33-летнего Сеска будто восстанием из пепла. Выставленый Нико Ковачем на центральную позицию, прямо перед линией обороны, по аналогии с Марко Верратти в ПСЖ, Сеск Фабрегас стал главной звездой матча, проведя более 90 минут на поле (107 касаний мяча, 74 передачи, с коэффициентом эффективности 82,2%).

Прошлый сезон был не самым удачным для футболиста – Сеску явно не хватало ритма в связи с многочисленными травмами и недостатком игрового времени. Однако, весенний карантин однозначно пошел на пользу экс-игроку «Арсенала» и «Барселоны». В игре против «Нанта» он взял на себя роль настоящего лидера команды, главного помощника Нико Ковача на поле в тактической реализации расстановки 4-3-3, при участии дебютантов в рядах «красно-белых» Радослава Маецкого и Кевина Фолланда в атаке. В первом тайме Фабрегас много говорил, давал указания партнерам по команде, и что главное, направлял игру. Как известно, Сеск настоящий мастер пасов и во вчерашнем матче, он, своими вымеренными до миллиметра передачами, это в очередной раз всем продемонстрировал. Так, например, на 6 минуте, Софьян Диоп открывает счёт в матче, благодаря головокружительной комбинации в штрафной площади, разыгранной Фабрегасом и Желсоном Мартиншом.

Нико Ковач: «Считаю, что Сеск (Фабрегас) был лучшим сегодня на поле»

Каталонец обладает несравненной техникой владения мячом, но также известен своим умением пробивать стандарты. Так, его подача с углового на Бенуа Бадиашиле на 15-ой минуте, едва не обернулась голом для «канареек». Спасла перекладина! Фабрегас отдал массу великолепных передач за игру. Чего стоит его длинный пас в середине первого тайма (29) на Кевина Фолланда, который был очень близок от своего первого гола за «красно-белых»! Фабрегас и сам чуть не забил на 70-ой минуте, а своей игрой показал, что очень близок от себя самого в лучшие годы.

«Считаю, что Сеск был лучшим сегодня на поле», — сказал на послематчевой пресс-конференции Нико Ковач, не скрывая гордости за почти идеальную игру своего центрального полузащитника. «Сеск придавал динамики нашей игре на всём протяжении матча, находя интересные игровые решения, которые немногие футболисты могут привнести. Для меня, как для тренера, очень важно иметь в команде игрока такого калибра. Я очень рад за него и уверен, что он сможет помочь команде в этом сезоне». Сеск доиграл вчерашний матч без видимой усталости, чего не скажешь о прошлом сезоне. Нынешний же монегаски проведут без участия в еврокубках, что практически исключает конфигурацию игр раз в три дня. Таким образом, у испанца есть все шансы стать боевым орудием в тактическом распоряжении Нико Ковача в нынешнем сезоне.