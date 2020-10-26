











Вечером 25 октября футбольный клуб «Монако» потерпел поражение в гостевом матче с «Лионом» на стадионе «Групама» со счетом 4-1 в заключительной игре 8-го тура Лиги 1 Uber Eats.

Футболисты «Монако» больше владели мячом по ходу матча, однако в итоге потерпели поражение.

«Нам не хватило активности, мы слишком часто не смогли предугадать действия соперника. Мы не смогли перекрыть зоны, когда это было необходимо. Первый тайм был просто невероятным. Я все же попросил своих футболистов выйти победителями из второго. После перерыва команда, конечно же, сыграла лучше, но, к сожалению, этого не хватило, и я не забываю то, что произошло по ходу первого тайма», — сказал главный тренер ФК «Монако» после матча.

Нико Ковач поздравил футболистов «Лиона», которые создали много опасных моментов, особенно в первом тайме.

«У них действительно отличные физические показатели, и, более того, они играют быстро. Я был немного удивлен, что «Лион» расположился так близко к своим воротам, они сыграли ниже, чем мы предполагали. А мы, как мне кажется, напротив, сыграли слишком высоко. Нужно уметь подстраиваться под ситуации такого рода, но нам не удалось этого сделать», — отметил Нико Ковач.

В следующем матче, который состоится в воскресенье в 17:00 на стадионе «Луи II», «Монако» примет «Бордо».