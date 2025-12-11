Гран-при Монако Формулы-1 меняет своё название. За рулём – знаменитый люксовый бренд

Известный люксовый бренд уже выпускает чемоданчики, в которых хранится трофей для победителя гонок © Микаэль Алези (Michael Alesi) / Княжеский дворец

Автомобильный клуб Монако (ACM) представил официальный постер 83-го Гран-при с новым титульным партнером мероприятия.

Этот плакат ясно говорит о том, в каком направлении развивается Гран-при Монако. В среду, 10 декабря, Автомобильный клуб Монако представил плакат 83-го Гран-при, в котором «впервые в истории мероприятия показаны стартовая и финишная линии, а также подиум». Этот выбор совпадает с официальным объявлением компании Louis Vuitton новым титульным партнером гонки, переименованной в «Formula 1 Louis Vuitton Grand Prix de Monaco».

Discover the Official Poster of the 𝐅𝐨𝐫𝐦𝐮𝐥𝐚 𝟏 𝐋𝐨𝐮𝐢𝐬 𝐕𝐮𝐢𝐭𝐭𝐨𝐧 𝐆𝐫𝐚𝐧𝐝 𝐏𝐫𝐢𝐱 𝐝𝐞 𝐌𝐨𝐧𝐚𝐜𝐨 𝟐𝟎𝟐𝟔 🏎🌟 🗓 04-07.06.2026

Découvrez l'affiche officielle du 𝐅𝐨𝐫𝐦𝐮𝐥𝐚 𝟏 𝐋𝐨𝐮𝐢𝐬 𝐕𝐮𝐢𝐭𝐭𝐨𝐧 𝐆𝐫𝐚𝐧𝐝 𝐏𝐫𝐢𝐱… — Automobile Club de Monaco (@ACM_Media) December 10, 2025

Концерн LVMH укрепляет своё партнерство

В рамках этого многолетнего соглашения, заключённого с Формулой-1 и Автомобильным клубом Монако, Louis Vuitton сменит TAG Heuer, другой бренд концерна Бернара Арно. Таким образом, французский миллиардер, замеченный в паддоках Монако во время гонок 2025 года, укрепляет присутствие компании LVMH в Формуле-1, которая уже является глобальным партнером чемпионата с 2025 года по десятилетнему контракту.

«Этот новый шаг расширяет официальное партнерство Louis Vuitton с Формулой-1, действующее с 2025 года, и укрепляет исторические отношения между брендом и Княжеством», – сообщает издание Monaco Matin, ссылаясь на официальное заявление бренда.

Чемоданчик для трофея – символ монегасской тематики

Начиная с 2021 года компания производит чемоданчик для трофея, вручаемого победителю. Этот изготовленный на заказ чемоданчик, созданный в исторических мастерских Аньер-сюр-Сен, украшен фирменным мотивом бренда в красном цвете в знак уважения к цветам Княжества. Буква «V», обозначающая Vuitton и Victory, завершает этот дизайн в цветах флага Монако. В июне 2026 года в этом чемоданчике уже шестой год подряд будет храниться трофей гонок.

Обратите внимание, что следующий Гран-при, запланированный на 4-7 июня 2026 года, нарушает традицию проведения соревнований в последние выходные мая для открытия европейского сезона чемпионата мира. Билеты уже продаются на сайте Автомобильного клуба Монако.