Le Grand Prix de Formule 1 de Monaco change de nom, une grande marque de luxe aux commandes

L’Automobile Club de Monaco (ACM) a dévoilé l’affiche officielle de la 83e édition du Grand Prix de Monaco avec un nouveau partenaire titre de l’épreuve.

C’est une affiche qui en dit long sur le virage que prend le Grand Prix de Monaco. Dévoilé ce mercredi 10 décembre par l’ACM, le visuel de la 83e édition met en avant, « pour la première fois dans l’histoire de l’épreuve, la ligne de départ et d’arrivée ainsi que le podium ». Un choix qui coïncide avec l’officialisation de Louis Vuitton comme nouveau partenaire titre de la course, rebaptisée « Formula 1 Louis Vuitton Grand Prix de Monaco ».

Le groupe LVMH consolide son partenariat

Cet accord pluriannuel, conclu avec la Formule 1 et l’Automobile Club de Monaco, voit la marque au monogramme succéder à TAG Heuer, autre enseigne du groupe de Bernard Arnault. Le milliardaire français, aperçu dans les paddocks monégasques lors de l’édition 2025, renforce ainsi la présence de LVMH en F1, déjà partenaire mondial du championnat depuis 2025 via un contrat de dix ans.

« Cette nouvelle étape prolonge le partenariat officiel liant Louis Vuitton à la Formula 1 depuis 2025 et renforce une relation historique entre la marque et la Principauté », rapporte Monaco Matin après consultation d’un communiqué officiel de la marque.

La malle trophée, symbole d’un ancrage monégasque

Depuis 2021, la maison confectionne effectivement la malle contenant le trophée remis au vainqueur. Cet écrin sur mesure, fabriqué dans les ateliers historiques d’Asnières-sur-Seine, arbore le motif signature de la maison décliné en rouge en hommage aux couleurs de la Principauté. Le « V », pour Vuitton et Victory, complète ce design aux teintes du drapeau monégasque. En juin 2026, cette malle accueillera pour la sixième année consécutive le trophée de l’épreuve.

À noter que la prochaine édition, programmée du 4 au 7 juin 2026, rompt avec la tradition du dernier week-end de mai pour ouvrir la saison européenne du championnat du monde. La billetterie est d’ores et déjà ouverte sur le site de l’ACM.