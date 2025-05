Bernard Arnault, Lee Jung-jae, Zinédine Zidane… Les personnalités au rendez-vous du GP de Monaco

Dans l’écrin scintillant de Monte-Carlo, le Grand Prix de Monaco samedi 24 mai 2025 s’est transformé en un fascinant théâtre où se mêlent la vitesse pure et l’élégance du pouvoir.

Tandis que Lando Norris arrachait la pole position dans un final dramatique face à Charles Leclerc et Oscar Piastri, les paddocks bruissaient d’une constellation de personnalités qui font le monde d’aujourd’hui. Car Monaco demeure cette singulière alchimie où la Formule 1 attire naturellement les sommets de l’influence planétaire.

Le Prince Albert II de Monaco régnait en maître des lieux, incarnant cette tradition monégasque qui fait du Grand Prix bien plus qu’une course automobile : un rendez-vous diplomatique et culturel incontournable.

Dans cette galerie de portraits, le résident monégasque Flavio Briatore promenait sa silhouette familière. À ses côtés, Bernard Arnault, l’homme le plus riche d’Europe et empereur du luxe français avec son empire LVMH, observait ce ballet mécanique avec l’œil de celui qui comprend intimement les codes de l’excellence.

Le football français était magnifiquement représenté par Zinédine Zidane, légende éternelle dont la grâce sur les terrains trouve un écho naturel dans l’élégance de Monaco.

Parmi les pilotes en lice, Liam Lawson, le jeune talent néo-zélandais de Racing Bulls, continuait d’écrire sa montée vers les sommets de la Formule 1, tandis que Max Verstappen, triple champion du monde avec Red Bull, et Fernando Alonso, l’Espagnol aux deux titres mondiaux désormais chez Aston Martin, incarnaient l’excellence sportive de cette génération.

Flavy Barla, Miss Côte d’Azur 2022 désormais en couple avec Esteban Ocon, apportait cette touche de glamour local indispensable à l’atmosphère unique du Grand Prix, tandis que Sir Jackie Stewart, légende écossaise triple champion du monde dans les années 1970, rappelait que Monaco traverse les générations sans jamais perdre de sa magie.

L’art cinématographique était sublimement incarné par Lee Jung-jae, l’acteur sud-coréen devenu une star mondiale grâce à son rôle dans « Squid Game », premier homme asiatique à remporter l’Emmy du meilleur acteur dans une série dramatique. Sa présence témoignait de cette mondialisation du divertissement qui fait désormais de Monaco un carrefour culturel planétaire.

Du côté des personnalités du paddock, David Coulthard, l’ancien pilote écossais devenu consultant respecté, et Christian Horner, le stratège directeur de Red Bull Racing, représentaient cette intelligence tactique qui fait de la Formule 1 un sport aussi mental que physique. Alexandra Saint Mleux, compagne de Charles Leclerc et influenceuse de renom, complétait ce tableau où sport et modernité digitale se rejoignent.

Dans quelques heures, dimanche 25 mai à 15h00 heure locale, les 78 tours du Circuit de Monaco débuteront, mais déjà, dans les paddocks de samedi, s’écrivait une autre course, celle du pouvoir, de l’influence et du glamour qui fait de Monaco un éternel théâtre du monde.

Grand Prix de Monaco 2025 : après des qualifications très serrées, Charles Leclerc s’offre la première ligne à domicile

Photos © Monaco Tribune / monacophotographerr