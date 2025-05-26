Бернар Арно, Ли Джонджэ, Зинедин Зидан — парад звёзд на Гран-при Монако
В роскошной атмосфере Монте-Карло Гран-при Монако в субботу, 24 мая 2025 года, стал не просто гонкой, а настоящим зрелищем — смесью скорости и элегантности власть имущих.
Пока Ландо Норрис вырывал поул-позицию в напряжённейшей квалификации обойдя Шарля Лёклера и Оскара Пиастри, в паддоках кипела своя жизнь: туда съехались звёзды, бизнесмены и иконы современности. Монако как всегда подтвердило свой статус особенного места, где «Формула-1» соединяет мир спорта с вершинами власти, искусства и большого капитала.
Князь Монако Альбер II, как и положено хозяину, радушно приветствовал гостей и поддерживал дух той традиции, которая делает Гран-при в Монако не просто гонкой, а ещё и важным культурным и дипломатическим событием.
Среди знакомых лиц — известный монегасский резидент Флавио Бриаторе. Рядом с ним — Бернар Арно, самый богатый человек Европы и глава люксового гиганта LVMH, наблюдавший за происходящим с вниманием человека, тонко чувствующего эстетику и совершенство.
Мир футбола тоже был представлен достойно: Зинедин Зидан — легенда Франции, чья изящность на поле органично вписалась в элегантную обстановку монегасского гоночного уикенда.
Среди пилотов, вышедших на трассу, — Лиам Лоусон, молодой новозеландский гонщик команды Racing Bulls, уверенно идущий к вершинам «Формулы-1». Рядом с ним — Макс Ферстаппен, трёхкратный чемпион мира, выступающий за Red Bull, и испанец Фернандо Алонсо, двукратный чемпион и теперь пилот Aston Martin. Все трое — воплощение спортивного таланта и драйва сегодняшнего поколения.
Флави Барла, обладательница титула «Мисс Лазурный Берег-2022» и спутница гонщика Эстебана Окона, стала ярким акцентом в паддоке, добавив в атмосферу Гран-при тот самый гламурный штрих, без которого в Монако просто не обойтись. А легендарный шотландец, сэр Джеки Стюарт, трёхкратный чемпион мира 1970-х годов, своим присутствием напомнил: здесь, в Монако, прошлое и настоящее «Формулы-1» сосуществуют как будто на одной линии, передавая волшебную эстафету от поколения к поколению.
Мир кино был ярко представлен Ли Джонджэ — южнокорейским актёром, ставшим международной звездой после роли в сериале «Игра в кальмара» и первым актёром из Азии, удостоенным премии «Эмми» за лучшую мужскую роль в драматическом сериале. Его приезд в Монако стал символом того, как стремительно глобализуется индустрия развлечений и как Монако превращается в подлинный культурный перекрёсток, притягивающий внимание со всего мира.
Среди тех, кто был замечен в паддоке, — Дэвид Култхард, бывший шотландский гонщик, ставший авторитетным экспертом в мире автоспорта, а также Кристиан Хорнер, стратегический лидер команды Red Bull Racing, воплощающий ту самую интеллектуальную сторону «Формулы-1», в которой всё решает не только скорость, но и тактика. Александра Сен-Млё, возлюбленная Шарля Лёклера и популярный блогер, органично завершала эту палитру, в которой спорт и цифровая эпоха всё чаще переплетаются, создавая новое пространство современного влияния.
Всего через несколько часов, в воскресенье, 25 мая, в 15:00 по местному времени, стартовали 78 кругов по легендарной трассе в Монако. Но ещё накануне, в субботу, в паддоке развернулось другое состязание — не за позиции на старте, а за престиж, влияние и внимание мира. Это та самая невидимая гонка, которая делает Монако неизменной сценой для глобальных событий.
Фото предоставлены © Monaco Tribune / monacophotographerr