«Я не доволен вторым местом, но для команды это положительный результат»: Шарль Леклер – серебряный призёр следом за Ландо Норрисом на легендарной трассе Княжества

Несмотря на то, что улицы Монако не таили никаких секретов для родного пилота, его усилий оказалось недостаточно, чтобы сохранить титул © Scuderia Ferrari HP

В это воскресенье Ландо Норрис выиграл 82-й Гран-при Монако, восьмой этап сезона Формулы-1. Пилот McLaren одержал победу, опередив Шарля Леклера, что обеспечило монегаску второе место на родной земле под аплодисменты болельщиков. Оскар Пиастри поднялся на пьедестал почета, опередив Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона.

Для пилота со Скалы Гран-при Монако 2025 года, несмотря на второе место, стал новой демонстрацией его безупречного мастерства на легендарной трассе Монако. Начав со второй позиции в стартовой решётке, после того, как он чуть не дотянул до поул-позиции в субботу, Шарль Леклерк не ослаблял своей оборонительной тактики.

Временно выйдя в лидеры на 18-м круге, когда Ландо Норрис остановился на первый пит-стоп, Леклер был вынужден уступить лидерство после своего собственного пит-стопа на 22-м круге. Переход с шин Medium на Hard позволил ему сохранить высокий темп, несмотря на то что он отстал от гонщика McLaren.

Стратегия Макса Ферстаппена, отличная от стратегий McLaren и Ferrari, не принесла плодов. Чемпион мира явно надеялся, что поздний красный флаг нарушит иерархию, но Шарль сохранил контроль над своей судьбой и в очередной раз получил звание «Пилот дня», присуждаемое болельщиками Формулы-1.

© Алексис Перрен (Alexis Perrin) / Overtake Agency

Издержки бешенного темпа

В отличие от предыдущих гонок, которые часто критиковали за монотонность, этот 82-й Гран-при Монако отличился своим бешеным темпом. Ведущие пилоты, свободные от обычных ограничений, связанных с контролем за шинами, смогли на протяжении гонки выжать из своих болидов все соки.

Такая интенсивность имела прямые последствия на трассе: пройдя всю дистанцию, финишную черту пересекли только пять болидов. Это свидетельствует об исключительной сложности гонок и полной самоотдаче пилотов на самой сложной трассе чемпионата.

Вторые обязательные пит-стопы в конечном итоге не изменили ход гонки, подтвердив, что позиции на финише во многом определились на первых кругах и во время обгонов на трассе.

Ландо Норрис – чемпион 2025 года © Алексис Перрен (Alexis Perrin) / Overtake Agency

Ferrari метит на место McLaren

Благодаря этому виртуальному двойному подиуму команда Ferrari добилась своего лучшего результата в сезоне, набрав 28 очков. Этот исключительный результат позволил марке из Маранелло отставать всего на пять очков от второго места в Чемпионате конструкторов, которое в настоящее время занимает McLaren.

Этот позитивный импульс появился в идеальное время для Ferrari, которая, похоже, нашла идеальный баланс между мощностью и надежностью. Партнерство Леклера и Хэмилтона уже даёт яркие результаты и вполне может перетасовать карты в борьбе за титул конструкторов.

«Я не доволен вторым местом. Но если мы отступим на шаг и посмотрим на наш сезон, я думаю, что это очень позитивный результат для всей команды. Тем более, что, когда мы сюда приехали, у нас были очень низкие ожидания. Жаль, что нам не удалось сегодня одержать победу, но мы выложились по полной. В конце концов, вчера мы упустили победу, а Ландо просто работал лучше и заслужил её. С другой стороны, P2 превзошёл наши ожидания перед этими выходными, так что в целом это хороший результат.

Нам и Ferrari повезло с большой поддержкой по всему миру, но то, что я здесь вижу всех монегасков, стоящих за мной, действительно согревает мне душу. В прошлом году я осуществил свою детскую мечту, победив здесь. К сожалению, сегодня не получилось, но я надеюсь, что в следующем году мы окажемся на верхней ступеньке пьедестала», сказал уроженец Княжества.

© Анаис Риу (Anaïs Riu) / Monaco Tribune

Курс на Барселону

После Имолы и Монако европейский триптих завершится в следующее воскресенье в Испании. Трасса Барселона-Каталония, где пройдет девятый этап сезона, предоставит Ferrari новую возможность показать себя во всей красе.

Характеристики каталонской трассы – более классической, чем в Монако, но столь же технически сложной – позволят оценить реальный прогресс SF-25 по сравнению с конкурентами. Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон постараются сохранить этот превосходный темп, чтобы продолжать оказывать давление на своих прямых конкурентов в чемпионате.

До следующего года! © Алексис Перрен (Alexis Perrin) / Overtake Agency

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