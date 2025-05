“Non sono soddisfatto del secondo posto, ma è un risultato positivo per la squadra”: Charles Leclerc, secondo dietro Lando Norris sul leggendario circuito del Principato

Anche se le strade di Monaco non hanno più segreti per il pilota di casa, i suoi sforzi non sono bastati per difendere il titolo © Scuderia Ferrari HP

Questa domenica, Lando Norris ha vinto l’82° Grand Prix di Monaco, ottava tappa della stagione di Formula 1. Il pilota McLaren si è imposto proprio davanti a Charles Leclerc, regalando al monegasco un bel secondo posto nella sua terra e davanti al suo pubblico. A completare il podio, Oscar Piastri, davanti a Max Verstappen e Lewis Hamilton.

Per il pilota della Rocca, questo Grand Prix 2025 resterà, nonostante il secondo posto, un’ulteriore dimostrazione della sua perfetta padronanza del mitico circuito monegasco. Partito in seconda posizione dopo aver mancato la pole per un soffio sabato, Charles Leclerc non ha mai ceduto.

Arrivato provvisoriamente in testa al 18° giro dopo il primo pit stop di Lando Norris, Leclerc ha dovuto poi cedere il comando dopo il proprio rientro ai box al 22° giro. Il cambio gomme da Medium a Hard gli ha comunque permesso di mantenere un ottimo passo, anche se lo ha rimesso alle spalle del pilota McLaren.

La strategia di Max Verstappen, diversa da quella di McLaren e Ferrari, non ha pagato. Il campione del mondo sperava chiaramente in una bandiera rossa sul finale per rimescolare le carte, ma Charles ha tenuto tutto sotto controllo, guadagnandosi ancora una volta il titolo di “Pilota del Giorno” assegnato dai fan della Formula 1.

© Alexis Perrin / Overtake Agency

Un ritmo frenetico che ha lasciato il segno

A differenza delle edizioni precedenti spesso criticate per la loro monotonia, questo 82° Gran Premio di Monaco si è distinto per il ritmo serrato. I piloti di testa, liberati dalla consueta necessità di gestire le gomme, hanno potuto spingere al limite le monoposto per tutta la gara.

Un’intensità che si è riflessa direttamente sul numero di arrivi al traguardo: solo cinque auto hanno completato l’intera distanza. Un dato che racconta bene la difficoltà straordinaria di questa prova e il massimo impegno richiesto su uno dei tracciati più esigenti del calendario.

I secondi pit stop obbligatori non hanno modificato l’andamento della gara, confermando che le posizioni si sono decise quasi tutte nei primi giri e nei pochi sorpassi riusciti in pista.

Lando Norris, campione 2025 © Alexis Perrin / Overtake Agency

Ferrari ora punta McLaren nel campionato

Con questo doppio podio virtuale, la Ferrari firma il suo miglior weekend stagionale portando a casa 28 punti. Un bottino che consente alla scuderia di Maranello di avvicinarsi a soli cinque punti dal secondo posto nella classifica costruttori, al momento occupato proprio dalla McLaren.

Un trend positivo che arriva al momento giusto per Ferrari, che sembra aver trovato finalmente il giusto equilibrio tra prestazioni e affidabilità. La coppia Leclerc-Hamilton inizia già a fare meraviglie e potrebbe davvero cambiare le carte in tavola nella lotta per il titolo costruttori.

“Non sono soddisfatto del secondo posto. Ma se guardiamo alla stagione nel suo insieme, penso che sia un risultato molto positivo per tutta la squadra. Soprattutto considerando che, arrivando qui, le aspettative erano molto basse. Peccato non aver portato a casa la vittoria oggi, ma abbiamo dato tutto. Alla fine, l’abbiamo persa ieri, e Lando ha semplicemente fatto un lavoro migliore, si merita questa vittoria.

Noi della Ferrari abbiamo la fortuna di avere un sostegno straordinario in tutto il mondo, ma essendo di qui e vedendo tutti i monegaschi dietro di me, mi si scalda davvero il cuore. L’anno scorso ho realizzato il sogno di vincere qui, purtroppo oggi non ci siamo riusciti, ma spero di tornare sul gradino più alto del podio l’anno prossimo”, ha dichiarato il pilota monegasco.

© Anaïs Riu / Monaco Tribune

Verso Barcellona per confermare i progressi

Dopo gli appuntamenti di Imola e Monaco, questo trittico europeo si chiuderà domenica prossima in Spagna. Il circuito di Barcellona-Catalogna, teatro della nona gara stagionale, offrirà un terreno di confronto completamente diverso per Ferrari.

Le caratteristiche del tracciato catalano, più convenzionale rispetto a Monaco ma altrettanto tecnico, permetteranno di valutare il reale livello di crescita della SF-25 rispetto ai rivali. Charles Leclerc e Lewis Hamilton avranno un solo obiettivo: confermare il trend positivo e tenere alta la pressione sugli avversari diretti in campionato.

All’anno prossimo! © Alexis Perrin / Overtake Agency

Come vivono i monegaschi il Gran Premio di Monaco?