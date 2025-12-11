Il Grand Prix di Formula 1 di Monaco cambia nome: un grande marchio di lusso prende il comando

L’Automobile Club de Monaco (ACM) ha svelato il poster ufficiale dell’83ª edizione del Grand Prix di Monaco con un nuovo partner principale per l’evento.

È una locandina che dice molto sulla direzione che sta prendendo il Gran Premio di Monaco. Presentato mercoledì 10 dicembre dall’ACM, il visual dell’83ª edizione mette in risalto, “per la prima volta nella storia dell’evento, la linea di partenza, quella di arrivo e il podio”. Una scelta che coincide con l’ufficializzazione di Louis Vuitton come nuovo Title partner della gara, ora ribattezzata “Formula 1 Louis Vuitton Grand Prix de Monaco”.

Discover the Official Poster of the 𝐅𝐨𝐫𝐦𝐮𝐥𝐚 𝟏 𝐋𝐨𝐮𝐢𝐬 𝐕𝐮𝐢𝐭𝐭𝐨𝐧 𝐆𝐫𝐚𝐧𝐝 𝐏𝐫𝐢𝐱 𝐝𝐞 𝐌𝐨𝐧𝐚𝐜𝐨 𝟐𝟎𝟐𝟔 🏎🌟 🗓 04-07.06.2026

🎟 https://t.co/x2phOCltuU Découvrez l’affiche officielle du 𝐅𝐨𝐫𝐦𝐮𝐥𝐚 𝟏 𝐋𝐨𝐮𝐢𝐬 𝐕𝐮𝐢𝐭𝐭𝐨𝐧 𝐆𝐫𝐚𝐧𝐝 𝐏𝐫𝐢𝐱… pic.twitter.com/8PPsZrEpdh Pubblicità » — Automobile Club de Monaco (@ACM_Media) December 10, 2025

Il gruppo LVMH rafforza la sua partnership

L’accordo pluriennale, concluso con la Formula 1 e con l’Automobile Club de Monaco, vede il marchio dal celebre monogramma succedere a TAG Heuer, un altro brand del gruppo guidato da Bernard Arnault. Il miliardario francese, avvistato nei paddock monegaschi durante l’edizione 2025, consolida così la presenza di LVMH in Formula 1, di cui è già partner mondiale dal 2025 grazie a un contratto decennale.

Bernard Arnault durante il Grand Prix 2025 © Monacophotographerr – Monaco Tribune

“Questa nuova tappa prolunga la partnership ufficiale che lega Louis Vuitton alla Formula 1 dal 2025 e rafforza una relazione storica tra il marchio e il Principato”, riporta Monaco Matin dopo aver consultato il comunicato ufficiale del brand.

Il baule-trofeo, simbolo dell’identità monegasca

Dal 2021, la maison realizza infatti il bauletto che contiene il trofeo consegnato al vincitore. Questo scrigno su misura, realizzato negli atelier storici di Asnières-sur-Seine, sfoggia il motivo iconico del marchio declinato in rosso in omaggio ai colori del Principato. La “V”, per Vuitton e Victory, completa un design che richiama le tinte della bandiera monegasca. Nel giugno 2026, questo bauletto accoglierà per il sesto anno consecutivo il trofeo dell’evento.

© Louis Vuitton / ACM

Da notare che la prossima edizione, in programma dal 4 al 7 giugno 2026, rompe con la tradizione dell’ultimo weekend di maggio e apre la stagione europea del campionato del mondo. La biglietteria è già aperta sul sito dell’ACM.