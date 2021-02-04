











Вечером в среду на поле стадиона «Луи II» футбольный клуб «Монако» одержал шестую победу подряд в матче с «Ниццей» в сотом дерби на Лазурном берегу. В 2021 году ФК «Монако» еще не проигрывал — клуб укрепился на 4-ом месте и продолжает успешную серию.

Похоже, ничто не может остановить «красно-белых». Игроки Нико Ковача стабильно показывают прекрасный результат. Всего спустя три дня после победы над «Нантом» (1-2), на этот раз игроки ФК «Монако» победили клуб из соседней Ниццы (2-1).

Князь Альбер II впервые следил за матчем из «Ложи Легенд» на стадионе «Луи II» вместе с президентом клуба Дмитрием Рыболовлевым, его дочерью Екатериной Рыболовлевой и ее мужем Хуаном Сартори. После матча князь Альбер II спустился к игрокам, чтобы лично поздравить их с победной серией.

Дмитрий Рыболовлев вместе со своей дочерью Екатериной Рыболовлевой и ее мужем Хуаном Сартори © ФК «Монако»

Дубль Виссама Бен-Йеддера

Победа стала возможной благодаря мастерски исполненному штрафному Виссама Бен-Йеддера, который мощным ударом вернул ФК «Монако» преимущество в матче (1-2, 51′). До этого Пьеру Лиз-Мелу из «Ниццы» удалось сравнять счет (1-1, 47′). В первом тайме Бен-Йеддер вывел «красно-белых» вперед благодаря пенальти, назначенному Кайо Энрике (1-0, 28′).

Виссам Бен-Йеддер и Кевин Фолланд © ФК «Монако»

Это прекрасный вечер. Мы знали, что это сотое дерби. Эта игра была важна для нас, и мы хотели выиграть, не говоря уже о турнирной таблице или о чем-то еще Виссам Бен-Йеддер

«ФК Монако» укрепляется на четвертом месте

Новая победа позволила «Монако» закрепить за собой четвертое место в турнирной таблице в Лиге 1 после того, как «Ренн» сыграл вничью с «Лорьяном» (1: 1), а «Марсель» — с «Лансом» (2:2). От ПСЖ монегаски отстают всего на три очка. Следующий матч ФК «Монако» пройдет в воскресенье в 15:00 в гостях против ФК «Ним».

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