











Совместное интервью Monaco Tribune и Radio Monaco с полузащитником ФК «Монако».

Интервью с двадцатилетним полузащитником «Монако» Софианом Диопом состоялось в прошлый понедельник, на тренировочной базе клуба в городке Ла-Тюрби, на территории Франции. Это было серое и холодное утро, что скорее исключение для Ривьеры (даже зимой). Встреча с Диопом состоялась всего через несколько часов после победы над «Нантом», что задало позитивный тон нашей беседе. Софиан – большое открытие сезона, в котором он уже успел сыграть в 22 матчах и забить 5 мячей. Он и в Нанте был близок от того, чтобы забить, но мяч угодил в штангу ворот Альбана Ляфона. Бывший игрок «Ренна» полон решимости произвести фурор в Княжестве.

Софиан, как ты оцениваешь победу над «Нантом», уже пятую подряд в копилке «Монако»?

Мы хорошо подготовились к матчу и знали, что они попытаются сломить нашу игру в центре поля. Я думаю, у нас получилось достойно ответить, придав спонтанности и динамичности игре. У нас получилось забить первыми, что нам очень помогло. У нас молодая команда, жаль, что мы немного испугались в концовке матча, но мы продолжаем учиться.

Со стороны есть ощущение, что в команде очень хорошая атмосфера в этом сезоне. Это правда?

Атмосфера в команде просто супер и персонал тоже очень хороший. Мы не оказываем на себя лишнего давления, а пытаемся сосредоточиться на тренировках. Семь матчей без поражений — это очень хорошо, но нужно продолжать.

Нико Ковач мне придал уверенности, которую я немного потерял

Вне поля, с кем из игроков ты хорошо общаешься?

Улыбается). Со многими. Например, с Бенуа (Бадьяшиль), с которым мы друг друга знаем еще с детства. Мы начинали тренироваться еще в юношеской команде, и именно с ним у меня сложились лучшие отношения. Но и в целом у нас классная компания с Юссуфом (Фофана), Орельеном (Тчуамени), Акселем (Дисаси), Фоде (Балло-Туре) и Виллемом (Жеббель).

Ты являешься одним из самых используемых игроков Нико Ковачем в этом сезоне. Способствует ли как-то это доверие твоей результативности?

Я каждый день усердно работаю, чтобы получить максимум игрового времени. Тренер в меня верит, и я ему отдаю должное на поле.

© ФК «Монако»

Какие у тебя отношения с Нико Ковачем?

Как к молодым, так и к более опытным игрокам, он относится как отец к сыну. Он очень педантичный тренер, который без колебаний может остановить тренировку, чтобы исправить некоторые детали. Касаемо меня, то тренер мне придал уверенности, которую я немного потерял. Но я думаю это было результатом череды неудач, которые у меня были до этого. Мой первый трудный год в «Монако», перевод в аренду в «Сошо»… Я думаю, что тренер в какой-то степени вишенка на торте.

Есть ли у тебя звездная болезнь?

Меня окружают хорошие люди, технический персонал, пресс-атташе клуба, мои родители, близкие… Я делал ошибки, я знаю каково это упасть с небес на землю после минут славы. Я уже через это прошел и больше не хочу это повторять.

Если бы я должен был назвать одного, это был бы Кевин де Брюйне

Надолго ли ты планируешь остаться в Монако?

Конечно. Моей целью было играть с профессионалами, когда я здесь оказался. Когда я ушел в аренду в «Сошо», я дал себе слово, что вернусь в Монако и добьюсь здесь успеха. Следующим этап должен быть еще более решительным. Я знаю, что у меня есть способности, и мне просто остается работать над своими ошибками.

Создается впечатление, что ты перфекционист…

Я, кстати говоря, собирался сейчас пересмотреть матч с «Нантом» (смеется)… Я постоянно анализирую свои ошибки и думаю, что чтобы достичь еще лучших результатов, самое главное разобраться в этих деталях. В игре с «Нантом» я несколько раз обработал мяч не самым лучшим образом, я потерял несколько мячей, которые не должен был терять. Я хочу, чтобы моя игра был идеальной, даже если это не всегда получается.

Кем были твои кумиры юности?

Я бы сказал Лионель Месси, но это слишком очевидно, это кумир миллионов. Я бы не хотел выбирать какого-то одного игрока. Я предпочитаю вдохновляться игрой разных футболистов и ориентироваться на того или иного футболиста в зависимости от ситуации. Но если бы я должен был назвать одного, это был бы Кевин де Брюйне.

В молодежной команде я много забивал, но в первую очередь я был хорошим ассистентом

А если выбирать из партнеров по команде?

Я многому учусь у Сеска (Фабрегас), особенно что касается его пасов. Я также смотрю на его игру без мяча — он постоянно ищет свободные зоны и постоянно открывается. Мне очень нравится игра Сеска.

Есть ощущение что в последнее время ты стремишься к забитым голам.

Да, это правда, я люблю забивать. Но самое главное — это командная игра. Я, разумеется, хочу забить, но результативность придет. Мне также нравится отдавать голевые передачи. В молодежной команде я много забивал, но в первую очередь я был хорошим ассистентом.

© ФК «Монако»