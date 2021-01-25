











В прошлый четверг 21-летний сенегалец и бывший игрок «Брюгге» подписал 5-летний контракт с ФК «Монако». Феноменально быстрый и техничный вингер способен очень быстро завоевать место в старте Нико Ковача. Крупным планом — восходящая звезда европейского футбола, игрок, который выбрал ФК «Монако» для продолжения своей многообещающей карьеры.

Новый Садио Мане?

У быстрого и техничного уроженца юга Сенегала Крепена Диатта (Krépin Diatta) много общего со звездой «Ливерпуля». Настолько, что тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер, который внимательно следит за успехами сенегальского полузащитника, открыто заявляет: «Он обладает качествами, схожими с Садио Мане. Он быстрый, непредсказуемый. Он, безусловно, может стать таким же классным футболистом, как и он». Сам Садио Мане успел похвалить своего соотечественника. «Он талантливый парень с большим будущим. Его старшие партнеры по команде должны ему помочь прогрессировать». Очень было бы интересно увидеть обоих в составе сборной Сенегала в будущем.

Первый успех в Сарпсборге в Норвегии

Крепен начал заниматься футболом в академии Осло в Сенегале, что позволило ему переехать в Норвегию в 2017 году. За один сезон в Скандинавии и несмотря на температурный и культурный шок, уроженец Дакара не переставал удивлять (11 голов за 22 матча). Настолько, что был замечен скаутами «Брюгге», куда он вскоре и перебрался.

👋 𝙒𝙚𝙡𝙘𝙤𝙢𝙚 𝙆𝙧𝙚𝙥𝙞𝙣 𝘿𝙞𝙖𝙩𝙩𝙖 🇲🇨

𝙻𝚎 𝚌𝚘𝚞𝚝𝚎𝚊𝚞 𝚜𝚞𝚒𝚜𝚜𝚎 👌#WelcomeKrepin pic.twitter.com/NIWnouUMO6 — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) January 21, 2021

Лучший молодой игрок последнего Кубка африканских наций

Всего в 21 год Крепен Диатта уже сыграл 16 матчей в составе «Львов Теранги». Однако, именно на Кубке африканских наций CAF 2019 в Египте, сверхскоростной полузащитник по-настоящему проявил себя в составе сборной Сенегала. Во время первого матча Диатта был выбран лучшим игроком матча, после которого он оставался в старте вплоть до финала, в котором сенегальцы проиграли Алжиру (1-0).

Дебют в Лиге чемпионов

За три сезона в чемпионате Бельгии, Крепен Диатта закрепился в основе клуба «Брюгге». В этом сезоне новичок «Монако» сыграл в пяти матчах группового этапа Лиги Чемпионов, который бельгийцы закончили на третьем месте, пропустив вперед «Боруссию Дортмунд», «Лацио» и опередив питерский «Зенит». Хотя «Брюгге» и не пробился в плей-офф Лиги Чемпионов, в чемпионате Диатта забил 10 голов в 24 матчах.

За Диаттой следили многие топ-клубы Европы

«Мы рады, что Крепен, за которым следили многие европейские топ-клубы, решил перейти в ФК «Монако». Он талантливый молодой игрок, который очень хорошо себя проявил в чемпионате Бельгии и полон решимости продолжать свой прогресс в Монако в Лиге 1», — сказал вице-президент и генеральный директор ФК «Монако» Олег Петров на презентации сенегальского футболиста. Последние два сезона Крепен Диатта блистал в Бельгии, чем привлек внимание многих клубов, включая «Боруссию», «Манчестер Юнайтед» и «Милан». В конце концов именно в «Монако» Диатта предпочел продолжить свою карьеру. «Я очень рад трансферу в «Монако». Очень рад возможности выступать и прогрессировать в известном и амбициозном клубе чемпионата Франции».

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