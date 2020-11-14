











Зрелый не по годам, 18-летний Крислен Матсима (Chrislain Matsima) зарекомендовал себя в глазах Нико Ковача, как хорошая альтернатива на позицию центрального защитника. Monaco Tribune представляет читателям портрет воспитанника академии «Монако».

Не ждите, что он сдастся под давлением нападающих противника. Молодой человек закалён матчами во дворах Коломба (пригород Парижа). «Мы с ребятами играли почти каждый вечер. Чтобы побеждать нужно было неплохо играть в футбол», — с улыбкой вспоминает Крислен. — «Я вырос в семье, в которой любили футбол. Мой старший брат начал играть раньше меня, я смотрел на него и решил записаться в клуб». Так родилось призвание, и судьба привела Крислена Матсима на футбольные поля чемпионата Франции, в красно-белой футболке «Монако».

Дебют в парижском регионе

«Как только он начал у нас играть, мы увидели его очень организованную, зрелую манеру игры. Этот молодой футболист знает куда идёт», — признался в интервью для сайта ФК «Монако» Ману Дос Сантос (Manu Dos Santos) в команде которого (молодежная команда ФК Монако до 17 лет) играл Крислен. — «Будь то в жизни или на поле, он зарекомендовал себя как лидер, обладающий хорошими адаптивными способностями. На поле — это неоспоримый лидер, особенно что касается его манеры игры в одиночных единоборствах. Он хорошо умеет слушать, что говорят его тренеры, и благодаря этому смог исправить свои ошибки в плане прочтения игры соперника. В этом аспекте он порой ошибался». Крислен начинал играть в нападении, в команде ФК «Нантер» из парижского региона. Затем, уже в обороне, он играл за «Расинг Коломб» и потом, в возрасте 15 лет, перешел в Академию ФК «Монако» в 2017 году.

Его кумиром всегда был Серхио Рамос

«Со мной связывались многие клубы, но мой выбор пал на ФК «Монако», — признался нам в интервью большой поклонник Серхио Рамоса. — «Когда я подписывал контракт с «Монако», клуб стал чемпионом Франции и оказывал большое доверие молодым футболистам, как и в этом сезоне. Это и повлияло на мой выбор». По манере игры Крислен довольно спокойный и сдержанный футболист. Он не стремится перейти любой ценой в атаку и отрабатывает каждый момент. Благодаря своему высокому росту (1,90 м), он хорошо играет на втором этаже и на подборах. Все эти качества помогли футболисту очень быстро себя зарекомендовать с лучше стороны в княжеском клубе, стать капитаном молодежного состава, а затем дебютировать в молодежной сборной Франции на Евро и затем на чемпионате мира до 17 лет в Бразилии.

Уже в основном составе «Монако»

Так Крислен и првлёк внимание главного тренера «Монако» Нико Ковача. Прошлым летом, во время сборов в Польше, Матсима сумел проявить себя и попасть в основную команду клуба. С тех пор, он так и состоит в основной обойме красно-белых и ни разу не был переведен во второй состав. Четыре матча за «Монако» в чемпионате Франции, уроженец Коломба является на сегодняшний день первым в списке на замену на позицию центрального защитника, вслед за неудержимым дуэтом «Бадьяшиль-Дисаси». Это свидетельствует об удивительной зрелости молодого человека, который намерен «продолжать прогрессировать», сохраняя хладнокровие…

Наступая на пятки Бенуа Бадьяшилю…

Тренер не скуп на похвалы в его сторону… «Крислен — очень талантливый игрок, член молодежной сборной Франции (до 19 лет). Он, как и многие другие молодые футболисты нашего клуба очень удачно выступает. Он умеет очень чисто играть в отборе и выигрывает большинство единоборств на втором этаже». У Бенуа Бадьяшиля растёт конкурент… «У нас здоровая конкуренция, мы все очень хорошо ладим в команде…. Это нас мотивирует на тренировки», — признается Матсима, который очень ценит опыт Нико Ковача и ту близость, которую тренер «Монако» поддерживает со своими игроками. — «Он всегда готов выслушать и быть рядом с нами, особенно с молодежью. Он без колебаний ставит себя на наше место время от времени. Его биография как бывшего игрока и та строгость, которую он вкладывает в тренировки, я думаю, что это ключ к нашему успеху».

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