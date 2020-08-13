











Вернувшись в ФК «Монако» после удачной аренды в «Серкль Брюгге» в прошлом сезоне (25 матчей, 1 гол и 3 передачи), 20-летний Жулиан Бьянконе (Giulian Biancone) намерен продолжить свой путь к успеху. Эксклюзивное интервью с перспективным правым защитником о его тернистом пути, специально для читателей Monaco Tribune.

Живописные каналы, узенькие мощеные улицы и средневековые здания… Брюгге, северо-запад Бельгии – именно здесь, в Северной Венеции, наш герой, уроженец городка Сент-Максим (что на юге Франции) нашел своё пристанище в прошлом сезоне, с целью набраться опыта в кругу футбольной семьи.* Ставка была успешной.

Жулиан Бьянконе и «Серкль Брюгге» – брак по расчёту

«Сезон в «Серкль» для меня прошёл на ура. Это клуб с хорошей внутренней организацией и инфраструктурой, что мне позволило спокойно выходить на поле и прогрессировать от матча к матчу, в течении всего сезона.» –Жулиан верит, что аренда в Бельгии помогла ему набрать веса в глазах европейских футбольных агентов. – «Во Франции всё ещё мало кто знает реальный уровень чемпионата Бельгии, он недооценен, хотя в нём играют очень сильные команды с прекрасными футболистами, которые впоследствии переходят в клубы английской Премьер-Лиги или чемпионата Германии. Это также можно увидеть на примере бельгийской национальной сборной, большинство игроков которой играют в Jupiler Pro League (прим. высший дивизион чемпионата Бельгии). Будучи правым защитником, я противостоял всем левым нападающим чемпионата, которые зачастую очень быстрые и техничные игроки. В самом начале сезона я, кстати говоря, получил от них настоящую взбучку.»

Несмотря на первые неудачи, продолжение сезона было достаточно успешным, и всё благодаря приходу нового главного тренера (немец Бернд Шторк (Bernd Storck) возглавил команду посреди сезона, пока не был заменён этим летом на англичанина Пола Клемента (Paul Clement)). Жулиан начал регулярно появляться в стартовом составе, отдал три голевые передачи, которые позволили ему стать лучшим ассистентом в команде и помочь «Серкль Брюгге» удержаться в высшем дивизионе. – «Мы играли на выживание на протяжении всего сезона, но нам удалось выбраться из зоны выбывания за два тура до конца чемпионата. Замена тренера в течении сезона пошла нам на пользу, он помог улучшить качество нашей игры, как в команде, так и каждого по отдельности.»

Новый Бенжамен Павар?

Ощутимый прогресс позволил футболисту молодёжной сборной Франции (U19) вернуться этим летом в Княжество в новом статусе. – «Я очень рад вновь оказаться в основном клубе. Невероятно приятно очутиться в одной команде с ребятами, с которыми тренировался в Академии ФК «Монако» два года назад.» Еще перед поездкой в Бельгию, молодой Жулиан, часто сравниваемый Фредериком Бариларо (Frédéric Barilaro) (тренер Жулиана в молодежной команде « Монако » (U19) с Бенжаменом Паваром (Benjamin Pavard), за его игровой интеллект и технику, уже появлялся в основном составе клуба при Тьерри Анри (Thierry Henry). – «Мой контракт с клубом подходил к концу, и я понимал, что у меня остался всего год чтобы проявить себя,» – вспоминает Жулиан. – «В середине сезона, на волне травм игроков основного состава, Тьерри Анри срочно понадобился правый защитник и он решил попробовать меня.» Жулиан, будто оказавшись в сказке, в свои 18 лет заявлен в старте на матч Лиги Чемпионов против мадридского «Атлетико» в присутствии 60 000 зрителей в кипящей чаше стадиона Ванда Метрополитано (2-0, поражение ФК «Монако»).

Позднее, в том же сезоне, когда у ФК «Монако» были уже далеко не лучшие позиции в чемпионате, в сложнейшем матче против «Лорьяна» в 1/8 финала Кубка Лиги, Жулиан Бьянконе, благодаря мастерски забитому голу у штрафной площади, выводит команду в четвертьфинал турнира. «Эти моменты для меня были особенными,» – вспоминает бывший центральный защитник, которого Фредерик Бариларо перевел на правый фланг в молодежной команде клуба. – «Мне было очень трудно осознать, что мой гол спас команду, но я воспринял это скорее, как бонус. Всегда вспоминаю о том матче с улыбкой.»

Дублер Рубена Агилара начиная с грядущего сезона?

Будучи рожденным в семье спортсменов (мать Жулиана была пловчихой, отец – регбистом, сестра занималась конным спортом, а брат – футболом), Жулиан подписал свою первую игровую лицензию с ФК « Максимуаз » в возрасте пяти лет, а несколькими годами позднее с « Этуаль Фрежюс Сен-Рафаэль », главным клубом департамента Вар. Уже с футбольных пеленок, детских команд U12 и U15, будущий монегаск впитывал футбольные традиции юга Франции и играл с лучшими футболистами своего поколения. Так, Жулиан попал в поле зрения скаутов ФК «Монако», которым приглянулся талант юного футболиста.

«С самого раннего детства меня интересовал только футбол, я этим живу по сей день и никогда не думал о других вариантах для своего будущего. Потом со мной связался «Монако» …». Жулиан перешел в «Монако» в возрасте 15 лет и сразу начал строить амбициозные планы: «Моей целью всегда было закрепиться в основе клуба, преуспеть с ним. У меня не было желания играть где-то в другом месте.»

После многообещающего сезона в Брюгге и приходом нового тренерского состава во главе с Нико Ковачем, у перспективного защитника все козыри на руках, чтобы закрепиться в основном составе уже в этом сезоне. Однако, его ожидает жесткая конкуренция в лице Рубена Агилара (Ruben Aguilar) и, вероятно, Джибриля Сидибе (Djibril Sidibé), вернувшегося из аренды в «Эвертоне».

«Следующие недели будут решающими для Жулиана,» – анализирует Фредерик Бариларо. – «У него большие шансы закрепиться в основе: он высокий (187 см), быстрый и выносливый. Ему еще следует поработать над оборонительными качествами, сохранив свои навыки в наступлении и прессинге. Для подрастающих футболистов нашей Академии, Жулиан превосходный пример. У него получилось вовремя перейти во взрослую команду несмотря на все трудности – для нас это настоящий плюс. К тому же и в жизни это отличный парень с очень хорошим характером (наше интервью состоялось в прошлую среду во время сборов в Польше. Жулиан пришел на встречу заранее. прим. ред.). Я считаю, что у него есть все качества чтобы преуспеть в Лиге 1.» …И стать образцовым воспитанником футбольной Академии «Монако»?

ФК «Монако» является собственником «Серкль Брюгге» с мая 2017 года.