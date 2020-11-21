











Проигрывая 0-2 уже к перерыву, монегаски, тем не менее, смогли собраться во втором тайме и переломить ход встречи против грозного «ПСЖ» в свою пользу. Великолепная волевая победа (3:2) на следующий день после Дня Князя, национального праздника Монако, на радость самого Князя Альбера II и президента клуба Дмитрия Рыболовлева, присутствовавших на «Луи II» этим пятничным вечером.

Даже в своих самых фантазийных снах они бы никогда не представили себе такого сценария. И все же… Пропустив два безответных мяча уже к перерыву, «Монако» был близок от повторения болезненного сценария недавнего поражения в Лионе, но не сдался, проявив по-настоящему «княжеский» характер. Похоже, что у этой команды есть скрытый потенциал и очень хороший командный настрой. И именно это им удалось доказать на стадионе «Луи II», обыграв парижан – бесспорных фаворитов чемпионата, которые не проигрывали в последних восьми матчах. Но это было до их приезда в Монако…

Дубль Фолланда против дубля Мбаппе

Если главным действующим лицом первого тайма стал Килиан Мбаппе (Kylian Mbappé), который по-злодейски забил два мяча своей бывшей команде (Мбаппе забил три мяча, но последний был отменен после просмотра судьей видеоповтора), то героем второго тайма стал Кевин Фолланд (Kevin Volland), который также оформил дубль (51’, 66’). Следует отметить очень грамотные замены Нико Ковача: на старте второго тайма на поле вышли Кайо Энрике (Caio Henrique) и Сеск Фабрегас (Cesc Fabregas). Да, тренер угадал с Фабрегасом, именно благодаря ему Фолланд смог полностью раскрыться в этой игре, проявив себя настоящим лидером.

Чемпионский характер Фабрегаса

Игру Сеска Фабрегаса хотелось бы отметить отдельно. Испанский полузащитник смог укрепить центр поля монегасков, который проваливался в первом тайме, и зарядить партнёров по команде своей чемпионской энергией. Кроме голевой передачи, Сеск смог реализовать пенальти (84’, 3-2), заработанный Фолландом, что таким образом приводит к третьей подряд победе Монако и второму месту в чемпионате Франции (в ожидании других матчей 11-го тура).