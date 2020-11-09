











Спустя неделю после разгромной победы над «Бордо», ФК «Монако» одержал вторую победу подряд в чемпионате Франции в дерби Лазурного берега против «Ниццы». Подопечные Нико Ковача провели очень хороший воскресный матч на стадионе «Альянц Ривьера» в Ницце, доминировав с самого начала игры. Эта победа позволила монегаскам набрать в общей сложности 17 очков и подняться на 6-е место в турнирной таблице.

Абсолютное преимущество в первом тайме

Доминировав на поле с самого начала матча, подопечные Нико Ковача создали массу опасных моментов у ворот Вальтера Бенитеса (Walter Benitez). Уже на 3-ей минуте, после крученого удара Кевина Фолланда (Kevin Volland) мяч попадает в перекладину ворот соперника. На 12-ой минуте матча Виссам Бен-Йеддер (Wissam Ben Yedder) вышел один на один с вратарём, однако не смог переиграть аргентинского голкипера «Ниццы». В конце концов, на 23-ей минуте, после прекрасного навеса Фофаны с углового, Дисаси (Axel Disaisi) поражает сетку ворот соперника ударом головой, таким образом вознаграждая монегасков за их полное игровое преимущество.

Сложная концовка для «Монако»

Начало второго тайма началось также бодро для монегасков. Софиан Диоп воспользовавшись банальной ошибкой защитника Стэнли Нсоки (Stanley N’Soki), оказался практически один на один с вратарём и изящно пробросил мяч между ног Вальтеру Бенитесу (53′, 0:2). Казалось, что после этого футболистам «Ниццы» уже нечего предъявить сопернику. Однако, не тут-то было… На 69-ой минуте, после неуверенной игры в воротах Вито Маноне (Vito Mannone), который не смог зафиксировать мяч после дальнего удара Жордана Лотомба (Jordan Lotomba), Пьер Лис-Мелу (Pierre Lees-Melou) превосходно играет на подборе и в сумбурной борьбе против Акселя Дисаси заталкивает мяч в ворота (1:2).

Монако» примет у себя «ПСЖ» в следующем туре

Несмотря на то, что «Ницца» поднажала в концовке матча и была близка от ничьи, подопечные Нико Ковача смогли удержать преимущество в счёте. Получилось это во многом, благодаря решению хорватского тренера выпустить на поле Флорентину Луиша (Florentino Luís), чтобы укрепить оборону. Итого, пятая победа в сезоне позволила «Монако» занять уверенное 6-ое место в чемпионате Франции с 17-ю очками. В следующем туре, через две недели, в связи с паузой на матчи сборных в «Лиге Наций», «Монако» примет у себя столичный «ПСЖ».