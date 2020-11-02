











Спустя неделю после поражения от «Лиона» со счётом 4:1, ФК «Монако» успокоил своих болельщиков, разгромив ФК «Бордо» в минувшее воскресение со счётом 4:0. Четвёртая победа «Монако» в чемпионате Франции в текущем сезоне.

Монегаскам была очень нужна эта победа. Настоящее облегчение после оглушающего поражения от «Лиона» в прошлом туре. По слухам, президент клуба Дмитрий Рыболовлев, провёл очень жесткую дискуссию с тренерским штабом команды после лионского фиаско. Нужно было взять себя в руки, забыть неудачу и исправить ошибки – это прекрасно удалось Нико Ковачу и его подопечным на стадионе «Луи II». Тренер «Монако» решил отказаться от своей традиционной схемы «4-3-3» в пользу «4-4-2» с Виссамом Бен Йеддером и Кевин Фолландом в нападении. Видно было, что команда стремилась реабилитироваться за исход предыдущей встречи. Три мяча влетели в сетку ворот соперника незадолго до перерыва и всего за шесть минут!

Три гола за шесть минут

Праздник в атаке начался с пенальти, блистательно исполненного Бен Йеддером (27′, 1:0). Это шестой гол в чемпионате Франции для французского нападающего. Затем последовали голы Желсон Мартинша и Кевина Фолланда. Первый забил после прострела центрального нападающего Рубена Агилара (30′, 2:0), а второй не оставил шанса вратарю Бенуа Костилю на втором этаже после навеса Бен-Йеддера (31′, 3:0).

Первый дубль Кевина Фолланда за «Монако»

Монегаски ушли в раздевалку в прекрасном расположением духа. Соперник не нанёс ни одного удара в створ Бенжамена Леконта, заставив последнего немного заскучать в рамке ворот. После перерыва, Бен-Йеддер, показавший феноменальный матч, начал блестящую комбинацию отдав пас в разрез на Желсона Мартинша, который прострелил на Фолланда и последнему осталось лишь толкнуть мяч в сетку. Первый дубль немца за Монако. Полностью разбитый «Бордо» не смог ничего создать у ворот «Монако», позволив красно-белым посмаковать свою четвертую победу в сезоне.

Этот успех позволил «Монако» вернутся в первую десятку чемпионата перед «Лазурным дерби» с «Ниццей» в следующее воскресение, 8 ноября.