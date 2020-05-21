Стадион «Луи II»: 5 фактов о домашней арене ФК «Монако»

Неповторимая архитектура, непревзойденная лаконичность и гармония с урбанистическим пейзажем Монако делают стадион «Луи II» («Louis-II») – домашнюю арену ФК «Монако» – одним из уникальнейших стадионов Европы и мира. Настоящий памятник, расположенный в самом сердце Княжества, «Луи II» является поистине особым сооружением. А теперь подробнее о нем.
Возрождение в 1985 году
Нет, стадионом «Луи II» не всегда называли тот стадион, который мы знаем сегодня. В 1979 году Князь Монако, Ренье III, решил создать в районе Фонвьей новый спортивный комплекс (вместо одноименного старого) и обратился к парижским архитекторам с просьбой разработать план. Стадион был построен к 1981 году и затем торжественно открыт 25 января 1985 года. Для строительства потребовалось около 120.000 м3 бетона, 9.000 тонн железа и более 2000 тонн металлических каркасов, с помощью которых была создана насыпная земляная плотина (часть стадиона изначально находилась над водой). Старый стадион «Луи II», просуществовавший с 1939 до 1985 год, был снесен. На его месте построили бизнес-центр «Фонвьей».
Уникальная архитектура
Есть ли в мире такой стадион, который мог бы сравниться по красоте архитектуры с «Луи II»? Его арки, длинные беговые дорожки и его внешний вид кажутся иллюзией на фоне урбанистического пейзажа Княжества. Проходя мимо «Луи II», с первого взгляда и не скажешь, что это футбольный стадион. Он, повторяя по стилю остальные здания района Фонвьей, гармонично вписывается в среду и никоим образом не искажает её. В дни матчей над «Луи II» вспыхивает тысяча огней салютов, которые запускают с вершины мыса Тет де Шьен (Tête de Chien). Этого достаточно, чтобы осветить всё Княжество.
«Луи II» и ФК «Монако»: подлинная история любви
«Луи II» – место свершения величайших подвигов футбольного клуба «Монако». У клуба и стадиона взаимная любовь. Их отношения начались 26 января 1985 года с победы «Монако» над французским «Лансом» (RC Lens) со счетом 3:0. И сорокалетняя, на данный момент, идиллия не собирается заканчиваться. Все звездные матчи клуба прошли именно на их домашнем стадионе, среди них – незабываемые победы «красно-белых» над «Реал Мадридом» (3:1) и «Челси» (3:1) в рамках Лиги Чемпионов 2003-2004 годов.
Многофункциональность площадки
На стадионе «Луи II» расположено футбольное поле с натуральным травяным покрытием, площадью 105 м х 68 м, и восемь беговых дорожек длиной 400 м. Особенность здания в том, что оно находится на высоте десяти метров над уровнем проезжей части. На территории стадиона также есть и многочисленные спортобъекты: центр водных видов спорта наследного Князя Альбера II, спортивный зал Гастона Медсана (Gaston-Médecin)(домашняя площадка баскетбольной команды «Рока Тим»), все административные офисы и учебный центр спортивной ассоциации футбольного клуба «Монако», ряд административных подразделений страны и частный англоязычный вуз, Международный Университет Монако.
Арена событий планетарного масштаба
Помимо того, что стадион является постоянной площадкой проведения матчей Лиги чемпионов, ему выпадала честь с 1998 по 2012 год (15 раз) принимать у себя финал Суперкубка. В тех матчах сразились лучшие клубы Европы. Но это еще не все. С 1987 года «Луи II» проводит в своих стенах легкоатлетические соревнования «Meeting Herculis» – один из этапов «Бриллиантовой лиги». В этом ежегодном мероприятии принимают участие величайшие спортсмены мира, такие как ямайская легенда стометровки Усэйн Болт и российская прыгунья с шестом Елена Исинбаева, которая в 2008 году на «Луи II» побила мировой рекорд в прыжках с шестом, показав результат 5,04 м. С 1993 года в спортивном зале Гастона Медсана проводится Международный турнир по дзюдо, а в центре водных видов спорта Альбера II – Международный турнир по плаванию «Mare Nostrum». Также на стадионе состоялись два концерта: группа «Eagles» выступала на свадьбе Княза Альбера II и Шарлен Уиттсток, а группа «Muse» посетила Монако в рамках тура «Black Holes and Revelations Tour» 12 июля 2007 года.
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