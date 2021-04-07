











«Монако» квалифицировался в четвертьфинал Кубка Франции по футболу, одержав победу над «Метцом» в серии пенальти (5-4), после нулевой ничьи в основное и дополнительное время.

Президент клуба Дмитрий Рыболовлев, который присутствовал на стадионе «Луи II» в прошлую субботу, когда «Монако» одержал разгромную победу над «Метцом» (4-0), в Лиге 1, вчера увидел совсем другую игру своей команды. Владельцы клуба, Князь Альбер II и Дмитрий Рыболовлев, наблюдавшие за происходящим из Княжеской ложи стадиона имени Луи II, стали свидетелями очень напряженной игры, которая завершилась победой монегасков по пенальти.

Эта победа позволила «красно-белым» квалифицироваться в четвертьфинал Кубка Франции. Двукратный обладатель Кубка Германии в составе франкфуртского «Айнтрахта» (2018) и мюнхенской «Баварии» (2019), Нико Ковач сейчас находится всего в трех шагах от победы в Кубке Франции.

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После очень скудной на моменты, безголевой игры, «Монако» смог обыграть «Метц» только в серии пенальти, хотя в прошлую субботу «красно-белые» разгромили соперника со счетом 4-0.

Желсону Мартиншу не хватило удачи в реализации моментов

Желсон Мартинш вышедший в старте, впервые после травмы, упустил два практически стопроцентных голевых момента, оказавшись один на один с Александром Укиджей (Alexandre Oukidja), голкипером «Метца», после прекрасных передач от Виссама Бен Йедера (3’, 31’).

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В то же время, необходимо отметить очень слаженную игру монегасков в обороне, а также действия вратаря Радослава Маецкого, который не пропустил и хладнокровно провел серию пенальти. Бен Йеддер, Фолланд, Сидибе, Фабрегас и Йоветич — все забили в серии пенальти и, таким образом, продвинули «Монако» на одну ступень выше к заветному Кубку Франции.

Следующий матч монегаски проведут против «Дижона», уже в это воскресенье (в 17:00 по местному времени), на домашнем стадионе «Луи II».