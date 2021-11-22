ФК «Монако» и «Лилль» сыграли вничью (2-2) в пятницу вечером на стадионе «Луи II», в день национального праздника Княжества.

Резюме матча: «Монако» может быть благодарен Виссаму Бен-Йеддеру

Потрясающе! После катастрофического начала матча, в котором подопечные Нико Ковача уступали уже через девять минут, «Монако» сумел переломить ход игры после перерыва и вырвать ничью.

Джонатан Давид (Jonathan David) забил дважды в первом тайме: сначала со штрафного (0-1, 3′), а затем ударом с линии штрафной (0-2, 9′). Он отлично начал первый тайм, воспользовавшись брешами, оставленными защитниками «красно-белых».

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Однако, незадолго до перерыва Крепен Диатта подарил «красно-белым» надежду (см. ниже), сократив счет (1-2, 41′). Во втором тайме «Монако» настойчиво пытался отыграться, создав массу моментов у ворот соперника. Но в самой концовке Страхиня Павлович (Strahinja Pavlović) получил красную карточку (78′), оставив монегасков вдесятером.

Как и в прошлом сезоне, выходя часто на замену в концовке игры и спасая ситуацию для монегасков, Виссам Бен-Йеддер закрепил свою репутацию спасителя, сравняв счет точным ударом со штрафного (2:2, 83′). Таким образом «Монако» заработал очень важное очко против действующего чемпиона Франции, и одного из главных конкурентов в борьбе за еврокубковые места.

Игровой факт: пенальти в самом начале матча

ФК «Монако» не мог представить себе худшего сценария. С самых первых минут «Лилль» агрессивно пошел в нападение и заставил ошибиться Павловича, который зацепил за ногу Ксеку (Xeka) в штрафной площади. Судья не стал медлить и дал свисток на пенальти. Возможность для Джонатана Давида забить первый из двух своих голов (0-1, 3′).

Желсон Мартинш / ФК «Монако»

Игрок матча: Диатта сократил преимущество «Лилля»

В первом тайме у «Лилля» было мало шансов на победу, но Крепен Диатта подарил надежду монегаскам в конце первого тайма, сократив счет точным ударом правой после идеально исполненного финта (1-2, 41′).

Сенегалец воспользовался возможностью и забил свой первый гол в сезоне за «Монако». В перерыве Диатта был вынужден уйти с поля в связи с травмой колена и был заменен на Желсона Мартинша (45′).

Цифра: 2

Именно столько желтых получил Страхиня Павлович (3′, 78′) в этом матче. Сербский защитник был логично удален, оставив своих партнеров вдесятером.

Цитата дня: «Нам удался второй тайм»

Софиан Диоп: «Даже если мы предпочли бы другой результат, второй тайм нам удался. Перед очень важной игрой в четверг против «Реал Сосьедада» это придает нам уверенности на физическом и психологическом уровне».