Finisce in parità (2-2) l’incontro tra Monaco e Lille giocato al Louis II venerdì sera, giorno della festa nazionale.

L’AS Monaco deve ringraziare Ben Yedder

Rimonta strepitosa! Dopo un inizio partita catastrofico con gli uomini di Niko Kovac in svantaggio dopo solo nove minuti di gioco, il Monaco è riuscito a ribaltare la situazione nel secondo tempo conquistando il pareggio.

Primo tempo perfetto per il Lille, che si apre con la doppietta di Jonathan David in avvio: primo gol dal dischetto (0-1, 3′) seguito da un tiro in area di rigore (0-2, 9′). La squadra ha saputo approfittare dei buchi lasciati dai compagni di squadra di Aurélien Tchouaméni.

Poco prima dell’intervallo, Krépin Diatta riapre la partita (vedi sotto) accorciando le distanze (1-2, 41′). Nel secondo tempo il Monaco spinge per riportarsi in pareggio ma non riesce a concretizzare le numerosi occasioni di gol, fino all’espulsione di Strahinja Pavlović (78′).

Entrato qualche minuto prima, Wissam Ben Yedder salva la squadra come faceva già nella scorsa stagione, da perfetto “supersub”, facendo la differenza dopo essere entrato dalla panchina. In questo caso, pareggia con un tiro netto in aria di rigore (2-2, 83′), limitando i danni contro i concorrenti diretti per i posti in Europa.

Rigore concesso a inizio partita

Non ci si sarebbe potuto immaginare un avvio peggiore per il Monaco. Solo due minuti dopo il fischio d’inizio, sulla prima azione del Lille nella metà campo monegasca, Strahinja Pavlović pesta il piede di Xeka in area di rigore. L’arbitro non ha dubbi: è rigore. Occasione per Jonathan David di segnare il primo dei suoi due gol (0-1, 3′).

Gelson Martins/AS Monaco

Uomo partita: Diatta

Poco presente in un primo tempo dominato decisamente dalla squadra del Lille, Krépin Diatta ha saputo ridare speranza ai suoi poco prima dell’intervallo riaprendo il risultato con un tiro netto da destra, dopo uno stop da manuale (1-2, 41′).

Per il senegalese, convocato anche in nazionale, è stata l’occasione di segnare il primo gol della stagione con la maglia dell’AS Monaco. Purtroppo, Diatta ha dovuto lasciare il posto durante l’intervallo a Gelson Martins (45′), a causa di un colpo al ginocchio sinistro preso in seguito a un contatto con Bradaric.

2

Come il numero di cartellini gialli ricevuti da Strahinja Pavlović (3′, 78′) in questa partita. Il difensore serbo è stato logicamente espulso, lasciando i suoi compagni in dieci.

La dichiarazione: “Questo secondo tempo è positivo”

Sofiane Diop: “Anche se avremmo voluto un risultato diverso, questo secondo tempo è positivo. Ci dà fiducia sia fisicamente che mentalmente, in vista di una partita molto importante come quella di giovedì contro la Real Sociedad.”