











Президент ФК «Монако» Дмитрий Рыболовлев принял отставку Вилли де Брюйна, который входил в совет директоров клуба с 2011 года. В свою очередь, в состав совета вошел Хуан Сартори.

Уроженец Уругвая Хуан Сартори, который окончил Высшую школу коммерции Университета Лозанны в Швейцарии, стал членом совета директоров ФК «Монако». Одновременно с этим бизнесмена и политика Сартори назначили вице-президентом клуба. Цель назначения – поддержать усилия совета директоров по реализации стратегии клуба в соответствии с постоянно меняющимся футбольным ландшафтом и следить за реализацией стратегии управленческой командой клуба.

Солидный международный опыт

В своем коммюнике президент клуба Дмитрий Рыболовлев поздравил Хуана Сартори с назначением: «Приветствую Хуана Сартори в совете директоров. Считаю, что его международный управленческий опыт в бизнесе и спорте, дальновидность и энергия будут полезны клубу».

Хуан Сартори входит в советы директоров шести различных компаний, а также имеет опыт работы в «Сандерленде» − футбольном клубе английской Первой лиги.

Роль Олега Петрова не изменится. Эту информацию подтвердил Дмитрий Рыболовлев: «Олег Петров по-прежнему остается членом совета директоров, вице-президентом и генеральным директором ФК „Монако“ и продолжит отвечать за всю операционную деятельность клуба. В прошлом сезоне руководством клуба было проведено много положительных структурных изменений. Мы продолжим это постоянное развитие».

Также Дмитрий Рыболовлев поблагодарил Вилли де Брюйна и высоко оценил его вовлеченность и преданность клубу.

Хуан Сартори часто посещает стадион «Луи II» и присутствует на матчах ФК «Монако» в сопровождении своей супруги Екатерины Рыболовлевой Сартори и президента клуба Дмитрия Рыболовлева.

Дмитрий Рыболовлев в сопровождении дочери Екатерины Рыболовлевой Сартори и ее супруга Хуана Сартори. Фото: ФК «Монако»