











24 октября на стадионе «Луи II» прошел матч 11-го тура чемпионата Франции по футболу. ФК «Монако» обыграл «Монпелье» со счетом 3:1.

Счет: 3:1

Спустя три дня после победы над ПСВ (1-2) в Лиге Европы «Монако» одержал победу и в чемпионате. Доминируя на протяжении всего матча, подопечные Нико Ковача уверенно обыграли «Монпелье».

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Кевин Фолланд открыл счет после безупречной передачи Кайо Энрике (1: 0, 12 ‘). Затем монегаски удвоили преимущество благодаря Виссаму Бен-Йеддеру, реализовавшему передачу Кевина Фолланда (2: 0, 17’). После перерыва Желсон Мартинш увеличил отрыв «Монако» (3: 0, 62 ‘). В конце игры «Монпелье» сократил счет в результате реализованного пенальти Тежи Саванье, назначенного после фола Страхини Павловича. Футболисты «Монпелье» попытались вернуться в игру, но « красно-белые » не оставили им не малейшего шанса и одержали пятую победу в сезоне.

Игрок: Кевин Фолланд

Бывший нападающий «Баварии» показал яркую и решительную игру в первом тайме и оставался на поле до конца матча. Кевин Фолланд забил свой третий гол в сезоне (12′) и совершил точную передачу, благодаря которой Виссам Бен Йеддер забил второй гол матча (17′). Слаженная игра дуэта «Йедерланд» приносит клубу много пользы.

Число: 4

Это количество голевых передач, который Кайо Энрике отдал с начала сезона, включая выверенный пас Кевину Фолланду, благодаря которому был открыт счет.

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Цитата: «Эта победа очень важна»

«Мы провели очень хороший матч», — сказал после игры Виссам Бен Йеддер. «Нам удалось задать высокий темп с самого начала. Два гола, которые мы забили в начале игры, сбили соперника. В конце нас заставили немного понервничать, но в итоге мы одержали очень важную победу. Нико Ковач? Он нас не бросает, у него такой характер, тренер постоянно мотивирует нас», — с улыбкой добавил Бен Йеддер.

Преданные болельщики «Монако»

Как и на большинстве домашних матчей этого сезона, президент клуба Дмитрий Рыболовлев следил за игрой команды из своей ложи вместе с дочерью Екатериной, ее мужем Хуаном Сартори, а также вице-президентом и генеральным директором клуба Олегом Петровым и спортивным директором Полом Митчеллом.

Среди менее частых гостей стадиона этим вечером на «Луи II» были почти 900 молодых игроков любительских клубов Лазурного берега, резиденты дома престарелых Fondation Hector Otto и дети из Сен-Мартен-Везюби. Этот муниципалитет Приморских Альп сильно пострадал от шторма «Алекс» в прошлом году. Некоторые посетители матча ушли домой с футболками игроков ФК «Монако», в частности, Софиана Диопа, Исмаила Якобса и капитана команды Виссама Бен-Йеддера.

Около 900 юных футболистов на стадионе «Луи-II» © ФК «Монако»

Восемь резидентов Фонда Гектора Отто в почетной ложе © ФК «Монако»

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