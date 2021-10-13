











11 октября Князь Монако Альбер II был гостем программы «Rothen s‘enflamme» на радио RMC. Государь, большой фанат ФК «Монако», практически всегда присутствующий на трибунах, рассказал об управлении клубом.

Княжество не планирует увеличивать свою долю

Скоро исполнится 10 лет с тех пор, как Дмитрий Рыболовлев стал основным акционером футбольного клуба «Монако». С декабря 2011 года российский бизнесмен владеет 66,67% акций. Оставшиеся 33,33% акций принадлежат правительству Монако. Такое распределение полностью устраивает Князя Альбера II.

Правительство Княжества на данный момент не рассматривает возможностей увеличения своей доли. «До сих пор этот вопрос не возникал. Если такая идея появится, мы о ней подумаем. Учитывая задействованные бюджеты, все равно это будет очень сложно», — сказал Государь.

Князь Альбер II признался, что не жалеет о продаже большей части своих акций в 2011 году. «Было бы неразумно (сохранять их). Я не мог себе этого представить, я говорил об этом с правительством и людьми, вовлеченными в управление клубом. Это был единственный возможный для нас вариант. Со стороны Княжества было бы крайне неразумно сохранять структуру акционеров в прежнем виде», — поделился Суверен.

Князь поддерживает решения руководства клуба

Князь Альбер II также высказал свое мнение о решениях, принятых руководством клуба. Государь подтвердил изменение курса и движение в совершенно новом направлении, в котором коммерческая составляющая занимает основное место. «Этот проект значительно отличается от того, что мы делали в прошлом. Это эволюция футбола, но также и затраты на удержание клуба среди элиты. Сейчас наш проект заметно отличается от того, что было в прошлом. Мы имеем определенное влияние на некоторые вещи, но мы не можем вмешиваться в них на постоянной основе, да и я этого не хочу. Всегда приходится искать компромиссы, чтобы управление таким клубом, как «Монако», было успешным. Мне жаль, что нам не удается удерживать некоторых игроков в течение нескольких лет. Но такова, к сожалению, эволюция профессионального футбола», — добавил Князь Монако.

Государь отметил, что доверяет руководству ФК «Монако». «Руководители всегда очень доброжелательны и вежливы, они прислушиваются к тому, что мы говорим. Я надеюсь, что это взаимопонимание конструктивно. Это не значит, что не было ошибок. Клуб движется в правильном направлении, и мы надеемся, что в итоге будут результаты», — сказал Князь Альбер II.

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