











В этот четверг вице-президент и генеральный директор футбольного клуба «Монако» Олег Петров выступил в Национальной ассамблее перед Комитетом по делам культуры и образования.

Олег Петров, член совета директоров профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) и Ассоциации европейских клубов (ECA), получил возможность ответить на вопросы об информационном обеспечении и правах на телетрансляции спортивных мероприятий.

В начале своей речи он сообщил, что в 2024 году футбольному клубу «Монако» исполнится 100 лет. «Это значимый исторический период для клуба с большой международной известностью […] Клуб также счастлив, что может рассчитывать на поддержку Его Светлости Князя Альбера II, это очень важно и для нашего клуба, и для наших болельщиков, и для всего сообщества», — отметил Олег Петров.

«Сегодня «Монако» является клубом с международным реноме», — сказал вице-президент клуба. «»Монако» — уникальный бренд, на который мы рассчитываем, чтобы принести Княжеству всемирную известность и помочь французскому чемпионату занять достойное место. Во Франции, в стране с населением 68 миллионов человек, которая подарила миру Киллиана Мбаппе, очень много любителей футбола. Мы обязаны помочь дальнейшему развитию французского футбола», — добавил он.

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Десять лет развития

После этого Олег Петров рассказал о роли Дмитрия Рыболовлева в спортивных успехах «Монако» после его прихода в клуб в 2011 году. «Президент Рыболовлев вложил много средств и усилий в развитие клуба. За последние восемь сезонов мы шесть раз выходили в еврокубки. Клуб дошел до полуфинала Лиги чемпионов и стал чемпионом Франции. Сегодня у нас почти 17 миллионов подписчиков в социальных сетях, что является вторым показателем во Франции после «Пари Сен-Жермен»», — рассказал Олег Петров.

В конце речи вице-президент ФК «Монако» отметил работу, проделанную в области подготовки молодых футболистов. В частности, он рассказал о новом тренировочном центре в Ля-Тюрби и открытии академии «Монако» La Diagonale.

«Развитие молодежи — это часть идентичности «Монако», — отметил Олег Петров. «Франция — одна из стран, которые открывают больше всего молодых талантов в мире. И в Монако мы хотим внести свой вклад в это движение. Мы гордимся тем, что у «Монако» воспитал пять французских чемпионов мира. Мы много делаем для французского футбола», — добавил он.

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