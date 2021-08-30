











Новый партнер для Княжеского клуба – платформа ставок на спорт AYX.

В прошлом месяце футбольный клуб «Монако» подписал контракт с азиатской платформой ставок на спорт AYX. В мае клуб запустил новый бренд RISE.RISK.REPEAT (Расти, рисковать, повторять) и теперь развивает партнерские отношения. Контракт с компанией AYX подразумевает, что она станет официальным региональным партнером ФК «Монако» в Азии на сезоны 2021-2022 и 2022-2023 годов.

Расширение в Азию

Цель клуба — покорить азиатских любителей спорта. Компания AYX обещает ФК «Монако» большую видимость в регионе. Азиатская платформа будет представлять клуб на своих цифровых площадках и в социальных сетях.

Вице-президент ФК «Монако» Олег Петров в своем заявлении отметил, что «в Азии у «Монако» уже более миллиона подписчиков на различных официальных аккаунтах клуба». «AYX идеально подходит нам, и мы убеждены, что это партнерство позволит нам продолжить рост в Азии и вместе разрабатывать инновационные решения», — добавил Олег Петров.

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