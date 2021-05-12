











Во вторник футбольный клуб «Монако» представил свой новый бренд RISE.RISK.REPEAT (Расти, рисковать, повторять), который будет использоваться на всех информационных площадках клуба.

С вечера воскресенья фанаты «Монако» гадали, что может скрываться за забавной игрой, которая почти 48 часов находилась на официальном сайте клуба. Во вторник клуб раскрыл свой маленький секрет: «красно-белые» создают новый графический стиль и бренд, в основе которых лежит концепция RISE.RISK.REPEAT.

We are 𝗢𝗻𝗲 𝗧𝗲𝗮𝗺. 🤝



We 𝗥𝗜𝗦𝗘.

We 𝗥𝗜𝗦𝗞.

We 𝗥𝗘𝗣𝗘𝗔𝗧.



We are 𝗔𝗦 𝗠𝗼𝗻𝗮𝗰𝗼 🇲🇨#RiseRiskRepeat pic.twitter.com/Te27RPFOpZ — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) May 11, 2021

RISE (расти) подчеркивает боевой дух и смелость клуба, его способность преодолевать трудности. RISK (рисковать) отмечает способность клуба развивать молодых игроков через Академию — обучение молодых игроков стало визитной карточкой «Монако». Наконец, REPEAT (повторять) подчеркивает способность ФК «Монако» подниматься и заново выходить на лидерские позиции на протяжении всей истории.

Коллекционная майка для аукциона

«Вдохновленный нынешним сезоном, проект RISE.RISK.REPEAT отражает новую динамику», — пояснил вице-президент и генеральный директор клуба Олег Петров. «Клуб запустил ряд проектов по развитию, а прошлым летом мы начали новую главу на спортивном фронте. Бренд соответствует желанию двигаться вперед во всех сферах деятельности клуба, основываясь на всех факторах, делающих «Монако» сильным и уникальным», — добавил он.

Подопечные Нико Ковача наденут коллекционные майки, вдохновленные новым брендом, во время матча против «Ренна» в это воскресенье на стадионе «Луи II». После матча футболки продадут с аукциона в пользу Лиги Средиземноморья по поддержке любительских футбольных клубов.

Директор ФК «Монако» по маркетингу Маркус Бреглек (Markus Breglec) поясняет, что новый бренд вдохновлен основными ценностями клуба и будет поддерживать его амбиции: «RISE.RISK.REPEAT. утверждает образ «Монако» как динамичного и современного клуба, знающего свое наследие и нацеленного на вызовы завтрашнего дня».