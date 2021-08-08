











Лоран Мэр стал новым президентом Клуба болельщиков «Монако» после недавней кончины Жан-Поля Шода в мае этого года. Лоран встретился с нами для интервью перед самым стартом нового сезона на стадионе «Луи II«. Спустя долгие месяцы «Монако» сыграет в присутствии своих болельщиков. Наконец-то!

Лоран Мэр влюбился в «Монако» в 90-х годах и был одним из основателей Ultras Monaco 1994. Сейчас он является президентом Клуба болельщиков «Монако». Это возможность провести анализ перед началом сезона 2021-2022, который обещает быть захватывающим: с возможным возвращением в Лигу чемпионов и почти не изменившимся, но очень перспективным составом.

Лоран, полагаю, вы счастливы, но и достаточно нетерпеливы перед возвращением на стадион «Луи II«…

Несмотря на санитарные ограничения, мы с нетерпением ждем возвращения на трибуны. Профессиональная футбольная лига выпустила пресс-релиз, в котором сообщила, что ношение маски не будет обязательным на стадионах. В Монако правила будут иными: ношение масок и дистанцирование, несмотря на санитарный пропуск. Вместимость стадиона составит 70%, т. е. около 11 000 зрителей. Посмотрим, как будут развиваться события в дальнейшем, но против «Нанта» будут применяться именно эти правила.

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Запланированы ли какие-либо перформансы на матче против «Нанта», в рамках вашего возвращения на трибуны «Луи II«?

Мы собираемся отдать дань уважения Жан-Полю Шоду. Мы не могли сделать это на стадионе в конце чемпионата из-за проведения матчей при пустых трибунах. Перед началом матча мы проведем минуту молчания, а затем возложим венок в память о нем. В течение матча будут и другие перформансы, о которых мы пока не расскажем.

Мы видим квинтэссенцию первых дней Дмитрия Рыболовлева в клубе

Чем вам запомнился сезон 2020-2021, который закончился третьим местом в чемпионате и финалом Кубка Франции?

Это был неожиданный сезон (улыбается). Мы не слишком хорошо знали тренера, хотя знали, чего он добился с «Франкфуртом» в Германии: квалификация в Лигу чемпионов и победа в Кубке Германии над «Баварией». В Монако мы научились быть осторожными. Многие тренеры приходили и уходили. Иногда мы разочаровывались довольно быстро. Но с Нико Ковачем все наоборот. У нас был потрясающий сезон. У меня была возможность поговорить с Бенжаменом Лекомтом в конце сезона. Я спросил его, что произошло, что заставило команду так быстро прогрессировать, с тем же или почти тем же составом, что и в предыдущем сезоне. Он сказал мне, что тренер сумел сделать так, чтобы все забыли о своем эго и двигались вместе, в одном направлении. Нико Ковач сумел объединить команду. Вы можете наблюдать, как он, сидя на тренерской скамейке, постоянно общается со своими игроками. Он никогда не бросает их, и игроки отвечают ему взаимностью.

Нравится ли вам текущий проект клуба?

Честно? Да! Мы видим квинтэссенцию начала эпохи Дмитрия Рыболовлева в клубе. Да, мы готовим молодых игроков, чтобы затем продать их. Но у Монако нет выбора. Доход поступает не от продажи билетов или маркетинга. (Мы показываем ему надпись RISE.RISK.REPEAT. на кепке). Да, это правда – клуб пытается развиваться в этом направлении, с новой маркой. На данный момент проект снова работает. Мы и раньше использовали эту бизнес-модель с Луишем Кампушем и Вадимом Васильевым. Мы брали молодых самородков, чтобы развивать их и продавать. «Лилль» поступил также, и мы видели успех этого клуба в прошлом сезоне.

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Вызывает ли у вас опасения агрессивная трансферная политика «Марселя» и «Ниццы»?

Ни в коем случае, нет. Это хорошо для Лиги 1. Лига с 6-7 топ-командами более привлекательна. Я доверяю Полу Митчеллу в привлечении перспективных игроков. В Монако мы привыкли к поздним трансферам (улыбается). Существует также неопределенность в отношении того, попадем ли мы в Лигу чемпионов или нет. Нужно быть терпеливым и не увлекаться. Нам нет дела до звезд. Нам нужны игроки, которые выкладываются на 100%. Важно, чтобы новые игроки понимали, что они играют за государство, за Княжество, за клуб с историей и большим послужным списком, за клуб, который был основан в 1924 году. Мы — деревушка по сравнению с Францией. Люди смеются над нами, говоря, что у «Монако» нет болельщиков. Но когда мы играем на выезде, наши трибуны всегда полны! Такая критика вызывает смех у игроков. Они знают, что у нас есть болельщики во всех регионах Франции. А в прошлом сезоне, если бы трибуны были полны, атмосфера была бы грандиозной…

По случаю 100-летия клуба мы хотели бы, чтобы трибуны были окрашены в красно-белые цвета ФК «Монако»

Чего вы ожидаете от нового сезона?

Продолжения прошлого. Как минимум с местом на подиуме. Об этом нам говорили Олег Петров и Пол Митчелл в начале прошлого сезона. Первый сезон в первой шестерке, с местом в Лиге Европы для начала, а второй сезон – на пьедестале с возвращением в Лигу чемпионов. Пол Митчелл всегда говорит прямо, без обиняков. Прошлый сезон должен был стать переходным. А в итоге мы даже превзошли поставленные цели.

Не слишком ли быстро проходит квалификация Лиги чемпионов?

Я не знаю. Это будет сложно. Молодые игроки не всегда обладают опытом игр в Лиге чемпионов. Но такой игрок, как Сеск Фабрегас, играл в этом соревновании много раз и даже выигрывал его. Он сможет передать свой опыт всем футболистам. Александр Нюбель молод, и хотя он был в «Баварии» на замене, у него есть опыт участия в Лиге чемпионов. И мы также можем рассчитывать на наших ключевых игроков, таких как Виссам Бен-Йеддер, Кевин Фолланд и Джибриль Сидибе.

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Чего вы ожидаете от руководства по отношению к вам, болельщикам «Монако»?

Совместно с ультрас «Монако» и всеми клубами болельщиков мы будем заполнять социальные сети многочисленными твитами во время домашних матчей, чтобы заявить о себе. По случаю 100-летия клуба мы хотели бы, чтобы кресла на трибунах были окрашены в красно-белые цвета ФК «Монако», в цвета Княжества, а не в желтый цвет. Мы не ФК «Нант»! На самом деле, «Нант» преуспел в этой борьбе, сменив синие кресла на желтые и зеленые — это цвета клуба. Решение принимает не «Монако», а правительство. Мы надеемся, что это будет сделано в течение трех лет. Но мы знаем, что административные процедуры часто требуют времени и что приоритеты в данный момент неизбежно находятся в другом месте. Но мы не сдадимся!