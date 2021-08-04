











Вечером 2 августа футбольный клуб «Монако» одержал победу со счетом 2:0 в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против пражской «Спарты».

Подопечные Нико Ковача добились существенного преимущества. Игроки «Монако» сделали серьезный задел на квалификацию, вернувшись из Чехии с победой. Виссам Бен Йеддер (Wissam Ben Yedder) и его товарищи по команде отлично показали себя в первом матче в Лиге чемпионов.

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Александр Нюбель (Alexander Nübel) провел спокойный вечер в своем стартовом матче за клуб, а Орельен Тчуамени (Aurélien Tchouaméni) и Кевин Фолланд (Kevin Volland) забили по голу. Первый реализовал угловой в первом тайме (0-1, 37′), а второй пронзил ворота противника после перерыва отличным ударом с левой ноги (0-2, 59′).

Победа, омраченная расистскими выкриками

Игроки «Монако», как полагается, праздновали важную победу в гонке за квалификацию в плей-офф. Однако первый тайм был омрачен расистскими выкриками, которые эхом пронеслись над трибунами стадиона после гола Орельена Тчуамени. Несмотря на недопустимые проявления расизма со стороны чешских болельщиков, матч возобновился после небольшого перерыва.

© ФК «Монако»

Президент футбольного клуба «Монако» Дмитрий Рыболовлев приехал в Прагу специально, чтобы поддержать команду. Он наблюдал за матчем и победой красно-белых вместе со спортивным директором Полом Митчеллом. Выступление игроков «Монако» их точно не разочаровало.

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«Монако» — явный претендент на победу в ответном матче, который пройдет на стадионе «Луи II» в следующий вторник в 20.00. Даже несмотря на то, что в этом сезоне правило выездного гола исчезло. Если «красно-белые» пройдут квалификацию, то они сыграют с «Генком» (Бельгия) или с «Шахтером» (Украина). Следующей встречей для ФК «Монако» станет открытие Лиги 1 матчем с «Нантом», который пройдет в Княжестве в эту пятницу.