











Несмотря на ничейный результат в матче с «Лансом» (0-0), монегаски заняли итоговое третье место в турнирной таблице чемпионата Франции. Главный конкурент «красно-белых» в борьбе за третье место, «Лион», проиграл в параллельном матче «Ницце» (2-3), в связи с чем монегаскам хватило и ничьей для этого успеха. В следующем сезоне подопечные Нико Ковача сыграют в Лиге чемпионов, вернувшись после трехлетнего отсутствия.

Жан-Поль Шод [прим. ред. президент Клуба болельщиков «Монако» скончался 16 мая 2021 года] очень бы гордился этим третьим местом. Он бы гордился игроками, персоналом, клубом и прекрасным сезоном, который только что завершили «красно-белые». Как только прозвучал финальный свисток, нет, не в матче монегасков с «Лансом», но в параллельной игре, где «Ницца» сенсационно обыграла «Лион» (2-3), подопечные Нико Ковача были вне себя от радости. Настоящее облегчение после исключительно успешной второй половины сезона Лиги 1.

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Чтобы гарантировать себе третье место, монегаскам нужна была победа в матче с «Лансом». Однако, «красно-белым» так и не удалось поразить сетку ворот соперника. К счастью для монегасков, ФК «Ницца», их принципиальный соперник, одержал сенсационную победу в Лионе, позволив «Монако» все же остаться на третьем месте чемпионата. Прекрасное завершение сезона, наряду с великолепным результатом в Кубке Франции, в котором монегаски дошли до финала.

Бен-Йеддер и Фолланд не смогли найти сетку ворот

Несмотря на ряд моментов, созданных неудержимым дуэтом Бен Йеддер-Фолланд в первом тайме, «Монако» так и не удалось забить. Тем временем, в параллельном матче, в нескольких сотнях километров от Ланса, «Ницца» совершила грандиозный камбэк: проигрывая 2-1 по ходу игры, «красно-черные» забили два безответных мяча во втором тайме и помогли монегаскам сохранить третье место в Лиге 1. Прекрасный результат для Нико Ковача в его первом сезоне на тренерском мостике «Монако».

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В следующую среду монегаски прильнут к телеэкранам, чтобы посмотреть финал Лиги Европы. Если «Манчестер Юнайтед» выиграет у «Вильярреала», то «Монако» напрямую выйдет в групповую стадию Лиги чемпионов, минуя плей-офф. После трехлетнего отсутствия, монегаски возвращаются в самое престижное клубное соревнование Европы.

Дмитрий Рыболовлев, президент ФК «Монако»:

«Это была напряженная борьба до самого финала. Поэтому мы удовлетворены, что команда завершила чемпионат на пьедестале после очень хорошей второй половины сезона – это обнадеживающий результат.

Как и выход в финал Кубка Франции, результат в Лиге 1 подтверждает, что нами выбран правильный курс.

Я поздравляю игроков, членов штаба и всех сотрудников клуба за работу, проделанную в этом сезоне с энергией, энтузиазмом и целеустремленностью.

Сегодня вечером я хотел бы вспомнить президента Клуба болельщиков «Монако» Жан-Поля Шода (Jean-Paul Chaude), который без сомнения гордился бы этим результатом.

И, наконец, я хотел бы поблагодарить всех наших болельщиков, которые непрерывно поддерживали команду, несмотря на дистанцию, созданную санитарной ситуацией. Daghe Munegu!»

Дмитрий Рыболовлев © ФК «Монако»

Нико Ковач, главный тренер ФК «Монако»:

«Мы все очень счастливы. Я очень горжусь своими игроками, потому что мы провели невероятный сезон. Мы играли в финале Кубка Франции против «ПСЖ» и заняли третье место в Лиге 1. Никто не ожидал такого от «Монако» в начале сезона. Но, с моей точки зрения, это вполне заслуженно. Сегодня мы снова показали великолепную игру против отличной команды из Ланса, которую я, кстати, поздравляю с хорошим сезоном».

Нико Ковач © ФК «Монако»

🔥 Les vestiaires de Bollaert en fusion ! 🔥

Avec la meilleure des musiques… 🥰



🔜 #UCL pic.twitter.com/l1Mo5fdsKy — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) May 23, 2021