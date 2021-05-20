











«Монако» проиграл ПСЖ (0-2) в попытке завоевать свой шестой Кубок Франции вчера вечером на «Стад де Франс».

Монегаски прошли великолепный путь в кубке, но, к сожалению, не смогли обыграть парижан. Это был 10-й финал в истории клуба (5 побед и 4 поражения).

Перед началом матча, следуя традиционному предматчевому протоколу, президент ФК «Монако» Дмитрий Рыболовлев и тренер Нико Ковач представили футболистов команды президенту Франции Эммануэлю Макрону, а также президенту Федерации футбола Франции Ноэлю Ле Грэту и президенту ПСЖ Насеру аль-Хелаифи.

© ФК «Монако»

Дважды выигравший Кубок Германии (2018, 2019), Нико Ковач рассчитывал вернуть Кубок Франции в Монако уже в своем первом сезоне на тренерском мостике. В последний раз монегаски побеждали в кубке в далеком 1991 году. Соперники играли в достаточно закрытый, скудный на моменты футбол, и лишь редкие ошибки «Монако» в обороне позволили ПСЖ взять трофей.

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У «Монако» были возможности поймать ПСЖ на контратаках в начале матча, но уже на 19-й минуте Киллиан Мбаппе обокрал защитника «красно-белых» Акселя Дисаси, который неудачно обработал мяч у своих ворот. Ошибки в таких матчах непростительны: Мбаппе отдал мяч на завершение момента Мауро Икарди, которому оставалось лишь закатить мяч в сетку (0-1, 19′). После гола парижане ушли в глухую оборону, не дав «Монако» создать ни одного момента в концовке первого тайма.

Все мысли о матче с «Лансом»

Во втором тайме игра мало чем отличалась от первого. Единственный опасный момент создал Желсон Мартинш, который мог сравнять счет в матче на 69-минуте, но попал в штангу ворот Кейлора Наваса. Второй раз парижане забили в концовке матча: теперь отличился и сам Киллиан Мбаппе, забив гол после паса в разрез от Анхеля Ди Марии (0-2, 81′).

«Мы можем гордиться тем, что вышли в финал и сыграли здесь, на «Стад де Франс», против ПСЖ. В футболе можно не забить пенальти только если его пробить, а финал можно проиграть, только если в него попасть. Это был важный момент для нас, для клуба», — сказал Нико Ковач на послематчевой пресс-конференции.

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On aurait tellement voulu te dédier ce trophée, Jean-Paul… À jamais dans nos cœurs. ❤️🤍 #ASMPSG | #CDF pic.twitter.com/GaxpNug5sL — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) May 19, 2021

Это первый финал Кубка Франции для клуба с 2010 года, но, к сожалению, Монако не смог добавить этот престижный трофей в копилку достижений клуба за последнее десятилетие под руководством Рыболовлева (титул чемпионов Франции в 2017 году, полуфинал Лиги чемпионов в том же году, а также пять подряд финишей на подиуме Лиги 1).

Теперь у монегасков есть три дня, чтобы восстановиться и подойти в хорошей форме к игре с «Лансом» в последнем туре чемпионата Франции. Победа в этом решающем матче может позволить «Монако» финишировать в тройке лидеров Лиги 1 и сыграть в следующем сезоне в Лиге чемпионов.