











В воскресенье вечером, на домашнем стадионе «Луи II», в присутствии Князя Альбера II, ФК «Монако» обыграл «Ренн» (2:1). Перед последним туром сезона «Монако» по-прежнему занимает третье место в Лиге 1.

За один тур до конца чемпионата, монегаски добились невероятно важной победы в борьбе за место на подиуме. Несмотря на два забитых гола в первом тайме, концовка выдалась достаточно нервной для «Монако». Однако, подопечным Нико Ковача все же удалось удержать минимальное преимущество в этом матче против «Ренна», в последней домашней игре сезона.

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В первом тайме все шло как по маслу для монегасков. Счет в матче был открыт уже на 16 минуте: Александр Головин, мастерским пасом в разрез вывел Бен-Йеддера в очень выгодную позицию, почти один на один с вратарем. Последнему достаточно было перекинуть мяч в дальний угол ворот «Ренна» (1-0, 16′). Это уже 16-й мяч в сезоне для нападающего «Монако». Уже через 13 минут Головин забивает и сам (2-0, 29′), нанеся блистательный дальний удар низом, в своем стиле: мяч отрикошетил от ноги защитника «Ренна» и угодил в ближний угол.

Все решится в последнем туре

Однако, после перерыва «красно-белые» немного расслабились и позволили «Ренну» вернуться в игру. После череды опасных моментов у ворот Бенжамена Леконта, монегаски пропустили. Всему виной обидный автогол Акселя Дисаси после удара Буриго (2:1, 68′). После этого монегаски ушли в оборону, где сыграли очень четко и слаженно и таким образом смогли удержать соперника.

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Завершив игру в большинстве (Да Сильва был удален на 85-й минуте, после очень грубого фола на Балло-Туре), подопечные Нико Ковача одержали 24-ю победу в сезоне. Несмотря на успех «Лиона» в параллельном матче тура против «Нима» (2-5), монегаски удерживают третью строчку в чемпионате Франции и отрываются от своего преследователя на 1 очко. В следующем матче «красно-белым» нужна победа, чтобы как минимум сохранить третье место и сыграть в следующем сезоне в Лиге чемпионов.