











Футбольный клуб «Монако» завоевал свой билет в финал Кубка Франции, победив в матче с «Рюмийи-Вальер» (1-5). 19 мая футболисты «Монако» сыграют с «Пари Сен-Жермен» в финале Кубка Франции.

ФК «Монако» с начала недели и до конца сезона показывает высокую результативность. Во время матча с «Рюмийи-Вальер» в Анси монегаски начали серию решающих голов, проложивших клубу дорогу в финал самых престижных национальных соревнований.

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После равного начала матча счет открыли хозяева поля: Алекси Пеже прямым ударом поразил ворота «Монако» (1-0, 20′). Однако подопечным Нико Ковача удалось переломить ход игры и одержать крупную победу.

Сеск Фабрегас в ударе

Игрок «Рюмийи-Вальер» забил автогол в ворота собственной команды, неудачно подставив голову, чтобы выбить мяч за лицевую. Так неудача соперников вернула равный счет, прежде чем Орельен Тчуамени замкнул верховую передачу, которую исполнил Сеск Фабрегас (1-2, 32′).

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Спустя десять минут после начала второго тайма Виссам Бен Йеддер пополнил свою копилку голов (1-3, 55′). Преимущество Монако увеличили Сеск Фабрегас с идеально выверенным штрафным ударом (1-4, 78′) и Александр Головин (1-5, 82′). Теперь все внимание будет приковано к решающему матчу против «Ренна», который пройдет в это воскресенье на стадионе «Луи II» (21.00). После этого матча для «Монако» настанет время подумать о «Пари Сен-Жермен» и о финальной игре в Кубке Франции.