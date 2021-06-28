











Вратарь немецкой «Баварии» переходит в футбольный клуб «Монако» на правах аренды на два сезона.

У ФК «Монако» появился новобранец — молодой немецкий вратарь Александр Нюбель (Alexander Nübel), которому 24 года. Уроженец Падерборна начинает играть за третий клуб в своей карьере и открывает первый зарубежный опыт после выступлений за «Шальке 04» (2015-2020) и «Баварию» (2020-2021).

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Нюбель сделал карьеру в «Шальке», где был капитаном. В этом сезоне игрок четыре раза официально выступал за «Баварию», в том числе дважды в Лиге чемпионов. С этим клубом Нюбель стад чемпионом Германии. Один из самых перспективных игроков континента на своей позиции, немецкий вратарь прибывает на Скалу, полный решимости оправдать возложенные на него надежды.

Александр Нюбель в майке «Бавария Мюнхен»

«Несмотря на свой юный возраст, Александр продемонстрировал высокий уровень достижений на национальном уровне и имеет за плечами внушительный опыт выступлений на международном уровне, в Лиге Чемпионов и в составе молодежной сборной. В предстоящем сезоне его вклад станет неоспоримым преимуществом для конкурентоспособности команды, которую мы хотим предоставить Нико», — сказал спортивный директор ФК «Монако» Пол Митчелл.

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В свою очередь Александр Нюбель не скрывал радости от присоединения к княжескому клубу. «Я очень рад присоединиться к «Монако», клубу, признанному и имеющему поддержку в Германии. «Монако» провел предыдущий сезон на высоте и собирается вернуться в еврокубки. Мне не терпится стать частью преуспевающей команды, внести свой вклад в ее успехи и познакомиться с новым чемпионатом», — сказал он.