Вратарь немецкой «Баварии» переходит в футбольный клуб «Монако» на правах аренды на два сезона.
У ФК «Монако» появился новобранец — молодой немецкий вратарь Александр Нюбель (Alexander Nübel), которому 24 года. Уроженец Падерборна начинает играть за третий клуб в своей карьере и открывает первый зарубежный опыт после выступлений за «Шальке 04» (2015-2020) и «Баварию» (2020-2021).
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Нюбель сделал карьеру в «Шальке», где был капитаном. В этом сезоне игрок четыре раза официально выступал за «Баварию», в том числе дважды в Лиге чемпионов. С этим клубом Нюбель стад чемпионом Германии. Один из самых перспективных игроков континента на своей позиции, немецкий вратарь прибывает на Скалу, полный решимости оправдать возложенные на него надежды.
«Несмотря на свой юный возраст, Александр продемонстрировал высокий уровень достижений на национальном уровне и имеет за плечами внушительный опыт выступлений на международном уровне, в Лиге Чемпионов и в составе молодежной сборной. В предстоящем сезоне его вклад станет неоспоримым преимуществом для конкурентоспособности команды, которую мы хотим предоставить Нико», — сказал спортивный директор ФК «Монако» Пол Митчелл.
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В свою очередь Александр Нюбель не скрывал радости от присоединения к княжескому клубу. «Я очень рад присоединиться к «Монако», клубу, признанному и имеющему поддержку в Германии. «Монако» провел предыдущий сезон на высоте и собирается вернуться в еврокубки. Мне не терпится стать частью преуспевающей команды, внести свой вклад в ее успехи и познакомиться с новым чемпионатом», — сказал он.