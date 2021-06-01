











Третье место в Лиге 1, финал Кубка Франции, выход в Лигу чемпионов — «Монако» провел очень успешный сезон, который позволяет мечтать о больших победах в следующем году.

После семнадцатого места в сезоне 2018/19 году и девятого в сезоне 2019/20, «Монако» наконец вернулся в еврокубки. Это стало возможным после успешного сезона 2020/21.

Трио Петров-Митчелл-Ковач сработало!

Нико Ковач возглавил команду в июле прошлого года, вслед за Полом Митчеллом, который был назначен новым спортивным директором «Монако». Ковач сразу же четко обозначил свои амбиции: вернуть клуб в еврокубки в следующем сезоне. Сменив Роберта Морено, Ковач стал воплощением перемен, которых хотело руководство клуба, а именно президент Дмитрий Рыболовлев и вице-президент Олег Петров. В клуб пришел тот тренер, который был так нужен команде — с яркой игрой, быстрыми переходами из обороны в атаку, футболом, основанным на самоотдаче, борьбе, спортивной злости и реализации моментов.

>> ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нико Ковач намерен вернуть ФК «Монако» в Лигу-1

Пол Митчелл разделяет эти принципы и не колеблется в подборе персонала, чтобы предоставить тренеру «Монако» лучшие условия для работы. После непростого начала чемпионата, многочисленных перестановок в команде и изменений тактических схем бывший тренер «Баварии» (2018-2019) нашел наконец формулу успеха для достижения своих целей. И если бы Кристоф Гальтье не взял чемпионство с «Лиллем», Нико Ковач наверняка был бы признан лучшим тренером Лиги 1 за свой первый сезон на тренерском мостике «красно-белых».

© ФК «Монако»

Летние трансферы дали результат

Кевин Фолланд, забивший 16 голов и отдавший 4 голевые передачи за сезон, стал главным приобретением трио Петров-Митчелл-Ковач в летнее трансферное окно. Немец стал тактическим острием Ковача и главной звездой «Монако» в этом сезоне. Успехи Фолланда заметил и тренер сборной Германии Иоахим Лев, который заявил форварда на Евро-2020.

>> ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кевин Фолланд переходит в «Монако»

Вдобавок к большому количеству голов и прекрасному взаимопониманию с Виссамом Бен-Йеддером, Фолланд воплощает все качества своего тренера. Неутомимый труженик, способный прекрасно обороняться, а затем забивать на контратаках. Бывший игрок леверкузенского «Байера» быстро завоевал себе хорошую репутацию в Лиге 1. Как и Кайо Энрике, который перешел в клуб из Бразилии прошлым летом и успел стать незаменимым игроком стартового состава.

© ФК «Монако»

Ослепительная вторая половина сезона

Заняв четвертое место по результатам первой половины сезона, ФК «Монако» великолепно выступил в весенней части чемпионата и до последнего тура боролся за чемпионский титул. Одержав семь побед подряд в Лиге 1 в начале 2021 года (51 очко в 21 матче), «Монако» стал первой командой, которой удалось добиться такого успеха после «Реймса» в 1949 году. Помимо одного из лучших атакующих дуэтов Лиги 1, у «красно-белых» в этом году была также и железная оборона. «Монако» стал самой результативной команде во второй половине чемпиона, по результатам которой монегаски обогнали «Лилль» и «ПСЖ» (51 очко с 18 по 38 тур, против 47 очков у «Лилля» и «ПСЖ»).

>> ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ФК «Монако»: Бен-Йеддер и Фолланд — голевой дуэт

Проведя 15 матчей без пропущенных голов, (третий результат в Лиге 1 по этому показателю) «Монако» удалось не пропустить ни одного гола в девяти матчах подряд (в разных соревнованиях). Это результат методичной тактической организации, разработанной Нико Ковачем, с гибридной обороной, состоящей из двух атакующих крайних и трех центральных защитников. Нельзя не отметить и заслуги Гильермо Марипана, который вернулся в старт по ходу сезона и смог укрепить оборону, поддержав Бенуа Бадьяшиля и Акселя Дисаси.

© ФК «Монако»

Молодежь на высоте

Со средним возрастом 24,7 лет, «Монако» оказался и по этому показателю на третьем месте в чемпионате Франции, после «Ниццы» и «Реймса». По меньшей мере 15 футболистов моложе 22 лет были заявлены «Монако» в этом сезоне. И кто мог ожидать такого стремительного прогресса от Орельена Тчуамени, Юссуфа Фофаны и Софиана Диопа?

>> ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лига 1: ФК «Монако» берет бронзу чемпионата и возвращается в Лигу чемпионов

Орельен Тчуамени (21) был признан лучшим новичком и лучшим «разрушителем» Лиги 1, со 187 отобранными мячами в минувшем сезоне. Дуэт Тчуамени-Фофана стал лучшей оборонительной связкой чемпионата. Отметим также и заслуги Бенуа Бадиашиля (20), который оказался одним из самых используемых Ковачем игроков в составе «Монако». Софиан Диоп (20) стал еще одним откровением этого года. Атакующий полузащитник, на счету которого семь голов, закрепился в составе в течение сезона.

© ФК «Монако»

У президента клуба большие амбиции

Уже 10 лет как Дмитрий Рыболовлев является президентом “Монако”, и он вновь доказал свою привязанность клубу. После титула чемпиона Лиги 2, выходов в полуфинал и четвертьфинал Лиги чемпионов, пяти сезонов подряд на пьедестале, двух финалов Кубка Лиги и титула чемпиона Франции, президент «Монако» терпеливо перестраивал клуб вместе с Олегом Петровым и создал настоящий проект. В итоге команда в шестой раз оказалась на пьедестале и показала отличные результаты – как в слогане нового бренда клуба RISE.RISK.REPEAT. Успех команды в этом сезоне — это безусловно и успех Рыболовлева.

>> ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Олег Петров (ФК «Монако»): «У президента клуба большие амбиции»

Это начало нового цикла, который должен продлиться несколько лет, как недавно объяснил Олег Петров: «Следующий сезон? Цель — попасть в тройку лидеров. Мы будем бороться, чтобы достичь высшей ступени. Это очевидно, ведь наш президент очень амбициозен». В 2020 году был открыт новый центр подготовки футболистов «Монако» La Diagonale, а недавно руководство получило ключи от новой тренировочной базы в Ля Тюрби – инвестиции в размере 55 миллионов евро на ее строительство были обеспечены президентом клуба.

С возвращением в Лигу чемпионов (при условии, что команда пройдет 3-й квалификационный раунд и плей-офф в августе) грядет эпоха нового «Монако» который, готов вернуть свое заслуженное место во Франции и Европе.

© ФК «Монако»