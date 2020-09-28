











Благодаря двум голевым передачам Кевина Фолланда, Виссам Бен-Йеддер стал автором дубля в победном для «Монако» матче против «Страсбурга» (3-2). Прекрасное продолжение после успеха прошлого тура чемпионата, в котором нападающий Монако отличился в ворота «Ренна». У монегасков вырисовывается интересный голевой дуэт — футболист сборной Франции и бывший игрок леверкузенского «Байера». Очень многообещающе!

«Монако» порой не хватало динамики, скорости и креатива, но можно смело сказать, что схема 4-3-3 — эффективна. При поддержке Кевина Фолланда и Стевана Йоветича, вместо Желсона Мартинша, Виссам Бен-Йеддер очень неплохо себя чувствует в центре нападения и что главное — получает больше передач. Делаем вывод: когда Виссам не одинок в своей зоне, как например в прошлом сезоне (Бен-Йеддер прекрасно сыгрался с Исламом Слимани), то он превращается в настоящего голеадора, что подтверждают два забитых мяча в ворота «Страсбурга» (3-2) в это воскресение на стадионе «Луи II».

«Наша стратегия — оказать максимальную поддержку Виссаму в атаке — сработала!»

Не отличившись в первых трёх турах чемпионата, Бен-Йеддер наконец размочил свою голевую статистику в прошлом туре против «Ренна», а вчера забил два мяча против «Страсбурга» после передач Кевина Фолланда, который, к слову, уже полностью интегрировался в команду. Первый гол — в самом начале матча (9), после передачи с фланга в район 11-метровой отметки. Второй — почти сразу после выхода из раздевалок (53), также пас поперёк в штрафной площади и гол — без шансов для вратаря. Нико Ковач, конечно, очень доволен получившимся дуэтом в нападении. «Виссам это бомбардир мирового уровня, я знал, что он сегодня забьёт. В начале ему не везло, он пару раз попадал в перекладину или штангу, но сегодня он забил аж дважды. Я также очень доволен Кевином, который отдал ему две голевые передачи. Это очень важно, это говорит о том, что наша стратегия — оказать максимальную поддержку Виссаму в атаке — сработала!»

«У нас с Кевином хорошо получилось находить друг друга на поле. Мы играли в хорошем ритме»

С атакующей поддержкой крайних защитников, которые закрывают фланги, таким образом позволяя Фолланду и Йоветичу перемещаться по горизонтали, и которые сами готовы завершить момент (как в случае с голом Агилара перед перерывом), наставник монегасков возможно нашёл наиболее оптимальную схему игры. Цель этой схемы — проявить атакующие качества своих футболистов, но главное — вывести Виссама Бен Йеддера на лучшие игровые позиции. «У нас с Кевином хорошо получилось находить друг друга на поле, — рассказал на пресс-конференции бывший футболист «Севильи». — Мы играли в хорошем ритме сегодня». После ухода Слимани, своего верного напарника, Бен Йеддер нашел опору в Фолланде, в паре с которым они могут устроить настоящую взбучку соперникам в этом сезоне.