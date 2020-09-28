











Победа на глазах у президента клуба Дмитрия Рыболовлева и нового президента Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) Венсана Лабрюна (Vincent Labrune).

Матч спокойно шёл к победе ФК «Монако», однако во втором тайме ситуация для монегасков резко усложнилась после двух удалений: Орельена Чуамени (Aurélien Tchouaméni) и Акселя Дисаси (Axel Disasi). Футболисты Нико Ковача (Niko Kovac) смогли тем не менее собраться и выдержать последние 20 минут матча, чтобы в итоге записать на свой счёт победу в воскресном матче на «Луи II» против «Страсбура».

Монегаски вырывают победу на кураже

1400 зрителей, присутствовавшие на трибунах стадиона «Луи II», в какой-то момент проснулись, чтобы единогласно поддержать своих. Матч прошёл в очень оживленной и напряженной борьбе, и монегаски смогли вырвать победу во втором тайме, в котором арбитр матча удалил, почти одного за другим, двух футболистов: Орельена Чуамени (56) — за вторую желтую, а потом Акселя Дисаси (67) — за фол в штрафной площади, который сорвал голевой момент для «Страсбура».

Подопечные Нико Ковача успешно противостояли «Страсбуру»

Третья победа в этом сезоне

Даже вдевятером, подопечные Нико Ковача успешно противостояли «Страсбуру» и удержали голевое преимущество, достигнутое командой в первые 60 минут игры, благодаря дублю Виссама Бен Йеддера (9, 53), с передач Кевина Фолланда и голу в раздевалку от Рубена Агилара (45+2). Несмотря на то, что «Страсбур» «вернулся» в игру сразу после перерыва благодаря голу Мехди Шахири (Mehdi Chahiri), «красно-белые» проявили очень хорошую собранность и смогли добиться третьей победы в сезоне. Несмотря на численное преимущество, футболистам «Страсбура» не удалось сравнять счёт в матче.

Дмитрий Рыболовлев встретился с Венсаном Лабрюном

Спустя две недели после 1000-ой победы ФК «Монако» в чемпионате Франции, одержанной в матче против «Нанта», Дмитрий Рыболовлев, находящийся во главе клуба десятый год, был рад возможности принять в Монако новоизбранного президента Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) Венсана Лабрюна.

Встреча между двумя президентами прошла в «Ложе легенд»

Венсан Лабрюн, которого избрали 10 сентября, специально приехал в княжество на этот матч. В «Ложе Легенд» он встретился с Дмитрием Рыболовлевым, а также спортивным директором клуба Полом Митчеллом (Paul Mitchell) и Олегом Петровым, вице-президентом ФК «Монако» и новоизбранным членом исполнительного комитета Лиги 1 (от представителей команд-участниц чемпионата Франции).

«Монако» занимает теперь пятую строчку в чемпионате с 10 очками и в следующем туре, в воскресение 4 октября, встретится с Брестом на выезде.