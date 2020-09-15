











В воскресенье ФК «Монако» в матче против ФК «Нант», одержал свою 1000-ую победу в высшем французском дивизионе на глазах у владельца клуба Дмитрия Рыболовлева.

В воскресенье вечером на стадионе «Луи II» «Монако» обыграл «Нант» со счетом 2:1. Это 1000-ая победа княжеского клуба в чемпионате. Ранее всего трем французским клубам удалось достичь этой славной отметки: «Лиону», «Бордо» и «Сент-Этьену». Дмитрий Рыболовлев, стоящий у руля клуба уже десятый сезон, следил за ходом матча из «ложи легенд» на стадионе «Луи II». Президент клуба стал свидетелем блестящей игры в исполнении Сеска Фабрегаса, для которого этот матч стал 800-м в карьере.

В июньском интервью изданию Nice Matin, в самом свежем его появлении в СМИ, президент ФК «Монако» объявил о начале «новой главы» и об «желании добиться новых успехов». Дмитрий Рыболовлев признался также в своей любви к ФК «Монако», который занимает очень важное место в его жизни. «Вот уже почти 9 лет я несу ответственность за клуб. Это инвестиции не только денег, но и сил, времени, эмоций». В интервью Дмитрий Рыболовлев одним махом развеял все слухи о продаже клуба. «Я знаю, что иногда в прессе появляются слухи о моем намерении продать «Монако». Мы всегда это опровергали. Я верю в спортивный проект «Монако». Я по-прежнему совладелец и президент клуба. Я занят его развитием и инвестирую в его будущее».

Our 1️⃣0️⃣0️⃣0️⃣th @Ligue1_ENG victory celebrated by President Dmitry Rybolovlev ✅ pic.twitter.com/rp2kmHTd6J — AS Monaco EN (@AS_Monaco_EN) September 13, 2020

Князь Альбер II не присутствовал на матче, так как в это время поддерживал Княгиню Шарлен в соревнованиях Water Bike Challenge. Тем не менее, по завершению матча против «Нанта», суверен Монако отправил сообщение подопечным Нико Ковача поздравив с победой, которая навсегда останется в истории ФК «Монако». Это видео-нарезка из лучших моментов в истории княжеского клуба сквозь года, после 2269-го матча в первом дивизионе и 62-ух сезонов в «Лиге 1».

🔥 1⃣0⃣0⃣0⃣ VICTORIES in Ligue 1: our biggest fan has a special message for you ✉️ pic.twitter.com/y7EiMwtQEh — AS Monaco EN (@AS_Monaco_EN) September 13, 2020