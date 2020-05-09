ФК «Монако» не продается!

По данным информационного агентства «Bloomberg», в связи с пандемией коронавируса частный европейский инвестфонд «CVC Capital Partners» рассматривает возможность инвестирования в немецкий, итальянский и французский футбол. В то время как источники сообщают о крайней заинтересованности люксембургского инвестиционного фонда в покупке доли акций футбольного клуба «Монако», представители владельца клуба опровергают эту информацию.
Источники агентства «Bloomberg» заявляют, что инвестиционный фонд «CVC Capital Partners» предложил финансовую поддержку Немецкой футбольной лиге и выразил интерес в приобретении доли акций ФК «Монако». Компания «CVC», бюджет которой оценивается в $82 млрд, ранее владела «Формулой-1» (2005-2016 гг.), которую затем приобрела медиакорпорация «Liberty Media Group». В интервью журналу «Monaco Tribune» представитель владельца ФК «Монако», Дмитрия Рыболовлева, опроверг сообщения о том, «что в настоящее время ведутся переговоры с компанией «CVC» или с другими компаниями о продаже доли клуба».
«Монако» взойдет на пьедестал почета
Дмитрий Рыболовлев является владельцем ФК «Монако» с 2011 года. Под его эгидой в 2017 году «Монако» завоевал титул чемпиона Франции. Однако сейчас клуб переживает не лучшие времена. Это отчасти связано с продажей Килиана Мбаппе (180 млн евро) в «Пари Сен-Жермен» и Тома Лемара (70 млн евро) в «Атлетико Мадрид». По прошествии половины сезона, ознаменовавшегося приходом в декабре в клуб нового тренера, Роберта Морено, на смену Леонарду Жардиму, «Монако» занимает девятую строчку турнирной таблицы чемпионата Франции по футболу, который был прекращен на 28-й день из-за пандемии COVID-19.
Вице-президент ФК «Монако», Олег Петров, в газете «Nice Matin» заверяет: «Наши амбиции не меняются – вернуться на вершину рейтинга и пройти в финал чемпионата Европы». О смене экономических и спортивных ориентиров клуба речи не идет: «Наши спортивные цели остаются прежними – создать клуб европейского масштаба. Для этого нужно регулярно проходить отборы на еврокубки и воспитывать молодых игроков. Параллельно мы развиваем ряд других проектов нашего ФК».
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