











10 сентября вице-президент футбольного клуба «Монако» Олег Петров был избран в совет директоров Французской профессиональной футбольной лиги (LFP). Президентом Французской профессиональной футбольной лиги был избран бывший менеджер клуба «Олимпик Марсель» Венсан Лабрюн (Vincent Labrune). Это стало сюрпризом — главным претендентом на должность президента считали телеведущего и бывшего менеджера «Пари Сен-Жермен» Мишеля Денизо (Michel Denisot).

Профессиональная футбольная лига (Ligue de Football Professionnel) — это орган, который руководит основными футбольными лигами Франции.

После объявления Венсана Лабрюна президентом лиги в совет директоров были добавлены еще три менеджера. Среди них — Олег Петров, вице-президент и генеральный директор ФК «Монако».

«Это несомненно важное событие для «Монако»»

«Я очень рад стать частью административного совета LFP и быть среди других представителей клубов Лиги 1. Благодарю президентов клубов за оказанное мне доверие», — сказал Олег Петров. «Это несомненно важное событие для «Монако». Я приложу все усилия, чтобы помочь чемпионату справиться с брошенными ему вызовами на благо всех и продолжить развитие, которое было выдающимся за последние годы, чтобы позволить Лиге 1 блистать на международном уровне», — добавил вице-президент ФК «Монако».