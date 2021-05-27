











На следующий день после выхода «Монако» в квалификационный раунд Лиги Чемпионов вице-президент «Монако» и спортивный директор клуба подвели итоги сезона на пресс-конференции.

Олег Петров (вице-президент и генеральный директор ФК «Монако»):

«Это была очень напряженная концовка чемпионата, разрывы были минимальны. С исторической точки зрения этот сезон можно назвать выдающимся. Я думаю, что если посмотреть на статистические данные, то мы являемся сильнейшей командой во Франции и одной из лучших в большой европейской пятерке в 2021-м году.

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Нашей целью будет занять место в тройке сильнейших команд. Мы приложим все усилия, чтобы забраться как можно выше. Это можно сказать точно, и у президента клуба большие амбиции. Мы также будем упорно работать, чтобы не просто сыграть в Лиге Чемпионов, но и показать, что мы способны на многое. Это тот процесс, через который проходит команда сейчас.»

Пол Митчелл (спортивный директор ФК «Монако»):

Мы четко обозначили свою стратегию на старте сезона. Нашей целью было вернуть «Монако» в еврокубки. Это достижение не вносит серьезных коррективов в наш план, не меняет наше видение проекта на ближайшие 3-4 года. Нам следует продолжать текущую работу. Мы работаем вместе с Нико Ковачом над разработкой программы предсезонной подготовки и анализируем трансферный рынок.

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Будучи спортивным директором клуба, в мои задачи входит улучшать спортивную составляющую команды. Нашим стремлением является максимальное улучшение команды. Моей семье не удастся провести со мной много времени этим летом (улыбается). Бенуа Бадиашиль и Орельен Тчуамени? Их обоих можно назвать футболистами с большим потенциалом. Если кто-то захочет их у нас выкупить, то ему нужно будет серьезно потрудиться и быть очень убедительным. Йове? Клуб желает ему удачи на дальнейшем карьерном пути.»