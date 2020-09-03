











28-летний нападающий сборной Германии Кевин Фолланд (Kevin Volland) подписал с «Монако» контракт, рассчитанный на 4 сезона, до июня 2024 года. Сделка оценивается в 15 миллионов евро.

В юном возрасте Кевин был принят в академию клуба «Мюнхен 1860» и дебютировал в составе сборной Германии U17. В возрасте 18 лет нападающий дебютировал за профессиональную команду. Спустя два года, за которые он успел раскрыться во второй Бундеслиге (20 голов и 16 результативных передач в 60 матчах), немецкий страйкер перешел в «Хоффенхайм» в 2012 году, где смог стать незаменимым игроком стартового состава (36 голов, 39 голевых передач в 144 матчах), перед тем как присоединиться к леверкузенскому «Байеру» в 2016 году.

Он стал незаменимым звеном в нападении одного из самых сильных клубов Германии (50 голов и 32 результативные передачи в 148 матчах). Фолланд также провел около двадцати матчей в еврокубках. В 30 играх он выводил своих партнеров по команде в качестве капитана на матчи чемпионата и еврокубков.

🔊🔛 Deutsche Qualität in Monaco 👌 pic.twitter.com/4CKS3Oh9bR — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) September 2, 2020

Кевин талантливый и опытный футболист, с большим опытом выступлений в Бундеслиге, еврокубках, а также на уровне сборных. Его переход демонстрирует наше желание точечно усилить состав клуба. Олег Петров, Вице-президент и генеральный директор

Это подчеркивает наше желание демонстрировать привлекательную, интенсивную и направленную на атаку игру. Пол Митчелл, спортивный директор

Я следил за первыми матчами команды. Теперь я с нетерпением жду, когда смогу присоединиться к новым партнёрам и начать работать на благо команды Кевин Фолланд