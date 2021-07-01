











Футбольный клуб «Монако» и производитель спортивной одежды «Kappa» официально представили домашнюю и выездную форму, которую игроки клуба будут носит в сезоне 2021-2022 годов.

В новом сезоне Лиги 1 главный спонсор клуба — eToro — появится на лицевой части футболок. После этой новости ФК «Монако» представил свой комплект на 2021-2022 годы.

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Спустя несколько недель после представления нового стиля, построенного вокруг бренда RISE.RISK.REPEAT (Расти, рисковать, повторять), клуб представил свою выездную и домашнюю форму вместе с поставщиком экипировки Kappa. Презентация прошла в форме видео с участием игроков команды и учеников Академии, а также бельгийского рэпера Криси.

Диагональ под углом в 55 градусов

В третьем сезоне сотрудничества ФК «Монако» и «Kappa» разработали дизайн на основе легендарной диагонали, впервые использовав цвет под названием «красный танго» (tango red). Легендарная диагональ, предложенная Княгиней Грейс Келли 61 год назад, теперь расположена только на лицевой части футболки и находится под углом в 55 градусов.

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На противоположной стороне футболки изображен знак «Омини», а также герб клуба. На воротнике со стороны спины расположена монегасская корона, а внутри воротника находится надпись RISE.RISK.REPEAT. Форму дополняют красные шорты и белые носки.