











«Монако» обыграл «Клермон-Ферран» (1-3) в воскресенье днем в рамках 8-го тура Лиги 1.

Результат матча: 1-3

Спустя несколько дней после домашней победы над Сент-Этьеном (3-1), ФК «Монако» выиграл второй раз подряд и третий раз в сезоне. Это была важная победа над крепким соперником, который играл в хороший футбол на протяжении всего матча (10 моментов, 12 ударов). «Клермон» создал несколько опасных моментов у ворот «красно-белых» и первым повел в счете благодаря голу неудержимого Мохамеда Байо (1-0, 7′).

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«Монако» проявил характер и силами Виссама Бен-Йеддера сравнял счет на 26-й минуте (1:1), а затем и повел в счете благодаря голу Кевина Фолланда (1:2, 48′). В конце матча Софиан Диоп закрепил победу за своей командой, забив изящный гол пяткой в ближний угол ворот «Клермона» (90+1′). В турнирной таблице «Монако» поднялся на восьмое место, и находится в двух очках от первой тройки команд. Следующая игра состоится в четверг вечером (18:45) против «Реал Сосьедада» в Лиге Европы.

Факт игры: парад Александра Нюбеля

Молодой немецкий голкипер, которого в последних матчах на стадионе «Луи II» монегаски забрасывали ругательствами, спас свою команду от потери очков в этом матче. На 67-й минуте Жодель Доссу нанес мощнейший удар по воротам Нюбеля. Немец оказался на месте и отразил удар нападающего «Клермона». Арендованный у «Баварии», голкипер испытывает трудности в начале сезона, но воскресный матч Александр провел очень хорошо. Почему бы не продолжить в том же духе?

Дуэт Фолланд-Бен-Йеддер снова не оставляет шансов сопернику

Французский футболист, дважды забивший в ворота «Сент-Этьена», снова поразил ворота «Клермона», как и его партнер по атаке Кевин Фолланд. Забив по голу, нападающие «Монако» подтвердили свое возращение, после сложного начала сезона, связанного, в частности, с участием в Евро-2020.

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Наконец-то нащупав голевой ритм, «Йедерланд», похоже, развивает успех прошлого сезона, в котором бомбардирский дуэт забил 36 голов. С возвращением Виссама Бен-Йеддера и Кевина Фолланда на передний план, «Монако» может с уверенностью смотреть в будущее.

Число: 38

Это количество минут, проведенных Юссуфом Фофаной на поле. Выпущенный Ковачем в стартовом составе, футболист был заменен на Элиота Матазо (38′). Монакский полузащитник выразил свое недовольство, однако победа монегасков должна быстро стереть этот эпизод.

Цитата: «Сезон начался»

«Все матчи трудные. После второго положительного результата мы очень счастливы», — улыбался Джибриль Сидибе после матча. «Мы хотели переломить ситуацию в этом сезоне, но у нас был сложный старт. Было очень важно выиграть у этой хорошей команды. В начале игры мы были немного робкими, но нам удалось отыграться. Я думаю, что сезон начался, хотя об этом еще рано говорить. Мы должны будем так играть до конца сезона».