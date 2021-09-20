











19 сентября ФК «Монако» и «Ницца» сыграли вничью на стадионе «Альянц Ривьера». На матче присутствовал Дмитрий Рыболовлев вместе с дочерью Екатериной Рыболовлевой и ее мужем Хуаном Сартори.

Матч: 2-2

Дерби Лазурного Берега было напряженным до самого конца. Победителя в матче выявить не удалось, и обе команды после финального свистка могли сожалеть о потерянных очках. «Ницца» могла бы выиграть, если бы не промах Амина Гуири, которому не удалось реализовать пенальти. ФК «Монако» мог бы победить если бы молодой голландский нападающий Майрон Боаду не упустил свой шанс при выходе один на один с Вальтером Бенитесом (84′).

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Первый гол в матче забил Александр Головин (0-1, 39′). Позже игрок «Ниццы» Анди Делор сравнял счет (1-1, 51′), а Хишам Будауи вывел «Ниццу» вперед (2-1, 74′). Но уже через несколько минут Виссам Бен Йеддер восстановил равенство в счете, реализовав пенальти (2:2, 77′). Спустя неделю после поражения от марсельского «Олимпика» (0:2) «Монако» привозит одно очко из соседней Ниццы.

Дмитрий Рыболовлев © ФК «Монако»

Моменты игры: История пенальти

Исход матча мог бы стать кошмаром для «Монако». Виссам Бен Йеддер сравнял счет с пенальти после фола на Кайо Энрике, (2:2, 77′). Но у «Ниццы» была возможность выиграть этот матч… благодаря пенальти! Защитник «Монако» Бенуа Бадьяшиль коснулся мяча рукой после удара Анди Делора. В ворота «Монако» назначили пенальти. Однако Амин Гуири не воспользовался этой возможностью (82′) и отправил мяч на пустые трибуны «Альянц Ривьеры». Фух!

Исполнение: Головин пробивает защиту Ниццы

В этом сезоне «Ницца» еще не пропускала голов в Лиге 1. До матча с «Монако»!

В конце первого тайма после атаки, которую начал Виссам Бен Йеддер и поддержал Желсон Мартинш, счет открыл россиянин Александр Головин (0:1, 39′).

Цифра: 100%

Процент единоборств, выигранных Орельеном Тчуамени, (4/4). Игрок сборной Франции вновь показал свою неуступчивость в центре поля, а также подтвердил свою вовлеченность в комбинационную игру, сделав 81% точных передач (29/36).

Цитата: «Мы показали себя лучше»

«Я думаю, что мы выглядели лучше, чем в последних матчах. Мы понемногу прогрессируем, проявляя большую сплоченность, – сказал после игры защитник „Монако” Аксель Дисаси. – В целом, мы провели хороший матч, но все еще есть небольшое разочарование, ведь мы могли получить три очка. Защитнику всегда неприятно пропускать голы, особенно те, которых можно было избежать. Мы должны работать над тем, чтобы больше не пропускать и начать серию сухих матчей».