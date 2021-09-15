











Лига Европы УЕФА стартует уже в этот четверг. Хотя ФК «Монако» и является номинальным фаворитом группы В, монегаскам следует обратить самое пристальное внимание на «ПСВ Эйндховен» и «Реал Сосьедад». Не стоит также недооценивать и формального аутсайдера группы — «Штурм Грац», который может преподнести сюрприз. Разбираем каждого из соперников «красно-белых».

«ПСВ Эйндховен» (Нидерланды)

«Штурм Грац» — номинальный аутсайдер группы

«ПСВ Эйндховен» является настоящей легендой Нидерландов и одним из самых титулованных клубов страны (наряду с амстердамским «Аяксом» и роттердамским «Фейеноордом»). За свою историю, «ПСВ» двадцать четыре раза становился чемпионом Нидерландов, а в 1988 году одержал свою единственную победу в Лиге чемпионов [прим. ред. тогда Кубок европейских чемпионов].

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«ПСВ» является регулярным участником Лиги чемпионов и Лиги Европы. За свою историю цвета клуба защищали такие легендарные футболисты как Роналдо, Ромарио, Марк Ван Боммель, Филипп Коку, Патрик Клюйверт, Рууд ван Нистелрой, Арьен Роббен, а в последнее время Мемфис Депай и Джорджинио Вейналдум. Для справки: клуб был основан 31 августа 1913 года на заводах престижной технологической компании Philips в честь столетия поражения Франции в Наполеоновских войнах. Отсюда и название PSV — аббревиатура от Philips Sport Vereniging.

Игрок, за которым нужно следить

Ключевым игроком в нынешнем составе «ПСВ» является чемпион мира Марио Гетце. Марио забил единственный и победный гол сборной Германии в финальном матче Чемпионата мира против сборной Аргентины в 2014 году. В связи с тяжелым мышечным заболеванием (миопатия), 29-летний футболист был вынужден завершить карьеру в сборной. Начиная с прошлого сезона Марио Гомес играет за «ПСВ» и с тех пор успел стать лидером команды.

4 победы в 4 матчах

«ПСВ Эйндховен» выиграл четыре матча из четырех в чемпионате Нидерландов в этом сезоне. Голландцы уступили лишь «Бенфике» в плей-офф Лиги чемпионов (2:1, 0:0).

«Реал Сосьедад» (Испания)

«Штурм Грац» — номинальный аутсайдер группы

Наряду с «Атлетик Бильбао», своим принципиальным соперником, «Реал Сосьедад» является одним из главных клубов Страны Басков (Испания). Основанный в 1904 году как San Sebastián Recreation Club, футбольный клуб из города Сан-Себастьян был сформирован из британских и ирландских студентов и рабочих. Двухкартный победитель чемпионата Испании (1981, 1982), «Реал Сосьедад» в последние несколько сезонов был одним из аутсайдеров Ла Лиги.

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В прошлом сезоне клуб, который воспитал Антуана Гризманна, занял пятое место в чемпионате, а также выиграл Копа дель Рей, победив в финале заклятых соперников «Атлетик Бильбао» со счетом 1:0.

Давид Сильва vs. Сеск Фабрегас

В свои 35 лет Давид Сильва не потерял свои технические навыки. Прозванный El Mago, волшебник, за свой пас и контроль мяча, бывший игрок сборной Испании (125 голов, 35 голов) вернулся в Ла Лигу в 2020 году после десяти сезонов в составе «Манчестер Сити». Уроженец Канарских островов является лидером команды «Реал Сосьедад» с момента своего прихода. Чемпион Европы 2008 и 2012 и чемпион мира 2010 Давид Сильва также привнесет опыт в команду Иманола Альгуасила. Поединок с Сеском Фабрегасом, с которым он выиграл все титулы в составе сборной Испании, должно стать главным событием в противостоянии клуба с ФК «Монако».

«Штурм» штурмует чемпионат Австрии

Также следует обратить внимание на Микеля Оярсабаля, который забил в этом сезоне уже четыре мяча. Испанец является одним из лидеров»Реал Сосьедада» в атаке. Защите «Монако» придется поднапрячься.

«Штурм Грац» (Австрия)

«Штурм Грац» — номинальный аутсайдер группы

На бумаге «Штурм Грац» производит наименьшее впечатление. Клуб из Граца, второго по величине города страны, занял четвертое место в последнем чемпионате Австрии и трижды выигрывал национальный чемпионат — в 1998, 1999 и 2011 годах.

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Основанный в 1909 году, клуб делит свой стадион с клубом «Грацер АК». После нескольких сложных сезонов клубу пришлось столкнуться с серьезными финансовыми проблемами. Несмотря на это, «Штурм Грац» сумел восстановиться, став серебрянным призером чемпионата Австрии и обладателем Кубка Австрии в 2018 году.

Игрок, за которым нужно следить

Штефан Хьерлендер (Stefan Hierländer), капитан «Штурма», является центральным звеном австрийской команды в полузащите. 30-летний уроженец Виллаха является старожилой чемпионата Австрии, выиграв титул в 2012 и 2014 годах с «Зальцбургом». Хьерлендер перешел в «Штурм Грац» в 2016 году из «Лейпцига», в котором он играл в период с 2014 по 2016 годы. Он также сыграл 3 матча за национальную сборную Австрии.

«Штурм» штурмует чемпионат Австрии

Штурм Грац занимает в данный момент 2-е место в австрийской Бундеслиге и на семь очков отстает от «Зальцбурга», крупнейшего клуба страны.