











Вчера вечером в Харькове состоялась ответная игра раунда плей-офф Лиги чемпионов между «Монако» и донецким «Шахтером». Монегаски доминировали по ходу игры, показав феноменальную игру в первом тайме. Однако, долгожданное возвращение монегасков в групповой этап Лиги чемпионов не состоялось. После захватывающего матча, в котором подопечные Нико Ковача создали множество моментов, «Монако» выбыл из главного еврокубка Европы

Несмотря на преимущество по ходу игры, «красно-белые» не смогли удержать победный для себя результат и выбыли из Лиги чемпионов. Ничья 2:2 с донецким «Шахтером» после поражения в первом матче на прошлой неделе (0:1) и вылет по сумме двух матчей (2-3).

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Монегаски отлично начали игру, открыв счет благодаря Виссаму Бен Йеддеру (0-1, 18′), который удвоил преимущество «красно-белых» в конце первого тайма (0-2, 39′). Подопечные Ковача провели прекрасный первый тайм и не позволили горнякам создать опасность у своих ворот. Во втором тайме ситуация изменилась: дончане отошли от шока и смогли вновь найти свою игру.

В прошлом сезоне «Монако» прошел бы квалификацию…

«Монако» несколько раз был близок к тому, чтобы переломить ход матча, в частности, благодаря Виссаму Бен Йеддеру, который упустил шанс оформить хет-трик после выхода один на один с Пятовым (65′). «Горняки» вернулись в игру благодаря Марлоса (1-2, 74′) и таким образом перевели матч в дополнительное время в связи с отменой правила выездного гола.

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Виновный в том, что отразил передачу Мудрика в свои ворота (114 ‘), несчастный Рубен Агилар свел шансы своей команды на выход в групповой этап Лиги чемпионов практически к нулю. Монегаски не заслуживали такого сценария по игре, но теперь вынуждены довольствоваться выступлением в Лиге Европы. Жеребьевка турнира состоится в эту пятницу в 12 часов дня (по европейскому времени).

Нико Ковач, тренер «Монако»:

«Если посмотреть на две игры и на 210 сыгранных минут, то я бы сказал, что мы доминировали 190 минут. В первые 20 минут первого матча мы не были тем настоящим «Монако», который я знаю. Но в конце концов я должен сказать, что иногда футбол действительно жесток. Это тяжело. Но я очень горжусь игрой своих игроков. Я думаю, мы сделали все, что должны были. И правда в том, повторяю, что Донецк забил два гола, нанеся всего один удар в створ. Это странно, но это футбол, и я его уважаю. Но мы не собираемся сдаваться».

Юссуф Фофана, полузащитник «Монако»:

«Мы разочарованы и сильно расстроены, потому что мы сделали сегодня все, что было нужно для победы. Нам не хватило удачи в реализации. Мы будем играть в Лиге Европы в полную силу. Я хочу верить, что сегодняшний вечер — это новое начало. Мы показали истинное лицо «Монако». Мы должны быстро это переварить, потому что в воскресенье нам предстоит матч с «Труа», чтобы поднять голову и начать все с чистого листа. Мы должны извлечь уроки из этого результата, чтобы двигаться вперед. Мы должны держать в памяти этот матч как ориентир на будущее».